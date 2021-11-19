DİSK'ten asgari ücret talebi açıklaması geldi
DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı. DİSK'in açıklamasında en düşük emekli aylığının ise asgari ücret düzeyine çıkarılması talebi yer aldı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Kasım 2021 13:05
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2022 yılı için asgari ücret talebiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak belirledi.
DİSK Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücret sürecinde bütün emek örgütlerinin ortak bir tutum alması ve ortak politikalarla asgari ücret mücadelesi yürütmesinin son derece önemli olduğunu biliyoruz.
Bu çerçevede geçmiş yıllarda DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından açıklanan asgari ücrete ilişkin politikaların arkasında olduğumuzu bir kez daha açıklıyor ve bu yıl da benzer bir ortak tutumun son derece yararlı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
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