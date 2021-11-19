Keçiören'de binada yaşanan patlama anı kamerada
Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Kasım 2021 13:16
Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
#Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanınında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/X9M9CvGWoYMemurlarNet (@memurlarnet) November 19, 2021