Ailesine şiddet uygulayan şahıs polise bıçakla saldırdı

117 bin liradan başlayan fiyatlarla kuralı konut satışı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. 13 ildeki kuralı satışlara başvurular bugün başladı. Vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.