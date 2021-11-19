'Kim bana hangi sertlikte cümle kurarsa kursun onun da başkanıyım'

Feyzioğlu, Gümüşhane Baro Başkanı Metin Aslan'ı makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Görevlerinin, Anadolu'nun tüm barolarını desteklemek olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Fakat zor coğrafyalardaki barolarımızın ve dolayısıyla meslektaşlarımızın sıkıntıları da büyük. En güçsüz, en zayıf olduğumuz nokta neresi ise hepimizin gücü o kadardır. Yani benim literatürümde kimse kusura bakmasın, 'büyük baro' tabiri yoktur. Her baromuz büyüktür. Benim literatürümde, 'büyük baronun, küçük baroya üstünlüğü' gibi bir mukayese yoktur. 8 yıldır TBB Başkanlığı yapıyorum, Allah ve Anadolu şahittir, varımızı, yoğumuzu, gücümüzü Anadolu'ya hizmete akıttık." diye konuştu.

Feyzioğlu, meslektaşlarının yaşam standardının yükseltilmesi için yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Asgari ücret tarifesini yine enflasyonun üzerinde bir oranla biraz önce Resmi Gazete'ye gönderdim. Tabii bu kendiliğinden olmuyor. Sayın Adalet Bakanımızla, Maliye Bakanımızla çok uzun görüşmeler sonunda oluyor. Geçtiğimiz yıl yine 20'nin üzerindeydi, enflasyonun resmi oranı yüzde 10'du. Ondan önceki yıl yine resmi oran yüzde 10 civarındaydı. Bizim aldığımız artış yüzde 20'nin üzerindeydi. Bu sene de şükürler olsun meslektaşlarımızı asgari ücret tarifesinde resmi enflasyona karşı yine koruduğumuzu müjdelemek istiyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah CMK tarifesinde de yüzde 30'luk artış göreceksiniz."

Yüzde 30'luk artışın, bazı ücretler çok düşük olduğu için yeterli olmayacağına işaret eden Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat umuyorum ve diliyorum... Bir şey daha göreceksiniz, adli yardım ve CMK görevlendirmelerinde KDV'nin de ciddi anlamda düşürüldüğünü inşallah hep birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla 60 bin Türkiye'de genç kıdemin altında meslektaşım var. Bunların büyük çoğunluğu barodan yapılan CMK görevlendirme ve adli yardımla hayata tutunmaya çalışıyor. Dolayısıyla çok kısa süre sonra CMK tarifesinin vergi indirimiyle birlikte yüzde 42'ye varan bir artışa kavuştuğunu göreceğiz. Bu genç kardeşlerim için gerçekten bir can suyudur."

- "Kendileri istediği kadar sertleşebilir"

Feyzioğlu, bir gazetecinin, 50 baronun kendisine karşı birleştiği ve başkan adayı olarak duyurdukları Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın bazı sözlerini anımsatması üzerine, "Seçim zamanı, zaman zaman sertleşmeler olabiliyor. Kim bana hangi sertlikte cümle kurarsa kursun onun da başkanıyım." değerlendirmesini yaptı.

Aralık ayında yapılacak genel kuruldan sonra başkan olmaya devam edeceği için sert cümlelere aynı şekilde cevap vermek istemediğini dile getiren Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Kendileri istediği kadar sertleşebilir çünkü 4-5 Aralık'tan sonra da bulundukları yerde kalmaya devam edecekler. Ama ben Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak onu da kucaklamak zorundayım. Tabii '50 baronun ortak baro başkanı' olduğunu söylediklerinde hoş bir tebessüm dudaklarıma yerleşiyor. Biz o 50 baroyu bir türlü sayamadık.

Eskişehir'de değerli meslektaşlarım bir toplantı yaptılar, oradaki sayı, ön seçim dedikleri prosedüre katılan sayı dahi ilan edilmedi. Ama sağa sola sorduk, 31 barodan söz edildiğini öğrendik. Çıkan sonuçta da yine oylar dağıldı ama benim seçim anlayışımda kimin kaç oy aldığı ilan edilir. Ama biz bunu da duymadık. Ama eşe dosta sorduk, 9-7-7 gibi bir dağılım olduğunu, kalanın da boş verdiğini öğrendik. Tabii ki seçim olduğu için ilgileniyorum. 9 saygın baromuzun oyuyla 50 baronun ortak adayı olması takdir edersiniz ki bir gülümseme getiriyor."

- "Kapsamlı bir anayasa değişikliği siyasetin meselesidir"

Feyzioğlu, "Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacı var mı?" sorusuna, "Ben buna kapsamlı bir anayasa değişikliği diyebilirim. Çünkü yeni anayasa demek anayasanın değişmez maddelerini de tartışmanız demektir. Bizim hukukçular olarak anayasanın devletin kuruluşuna ilişkin temel hükümlerini barındıran maddelerini teklif dahi edilemez oldukları için değiştirilebilirliğini tartışma hakkımız yok. Ama kapsamlı bir anayasa değişikliği siyasetin meselesidir ve tartışılabilir." yanıtını verdi.

"Bana göre Hakimler Savcılar Kurulunun yapısı değiştirilmeli." ifadesini kullanan Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"TBB'nin yıllardır söylediği budur çünkü kuvvetler ayrılığını tereddütsüz biz hayata geçirmek zorundayız. Hakimler Kurulu diye ayrı bir kurul yaratılmalı. Savcılar Kurulu diye ayrı bir kurul yaratılmalı. Hakimler Kurulunun başına Yargıtay Başkanı geçmeli. Savcılar Kurulunun başına Yargıtay Başsavcısı geçmeli. Altı ise Meclisimizin çok yüksek bir çoğunlukla seçeceği isimlerle, Yargıtay ve Danıştay Kurulunun seçeceği isimlerle liyakat esaslı doldurulabilir.

Böylelikle her toplumu ilgilendiren soruşturma ve dava bizi tribünlere çıkarıyor ve birbirimize bağırıyoruz. Toplumu ilgilendiren her davada sosyal medya üzerinden birbirimize ateş ediyoruz. Avukatlar, hakimler, savcılar gerçeğe ulaşmak için yapmak zorunda olduğu o süreci ıslıklarla, alkışlarla, 'yuh' sesleri arasında adeta bir derbi maçı oynanır gibi yürütmek zorunda bırakılıyor. Oysa HSK'nin yapısını tereddüt uyandırmayacak şekilde değiştirirsiniz ve muhakkak surette de yargı görevi yapanların en iyi şekilde yetişmesini sağlarsınız."

Feyzioğlu, Gümüşhane temasları kapsamında Vali Kamuran Taşbilek ile Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir'i de makamlarında ziyaret etti.