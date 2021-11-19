Selimiye Camii restore edilecek

Edirne'deki Selimiye Camii, Türk-İslam mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Cami, Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği tarihi yapılar arasında.

Caminin geleceğe sağlıklı şekilde taşınması için Vakıflar Genel Müdürlüğü restorasyon projesi hazırladı. Çalışmalar, oluşturulan bilim kurulu gözetiminde yürütülecek.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri

Osmanlı'nın hakimiyetindeki her noktaya bıraktığı çil çil kubbelerin en görkemlilerinden olan Selimiye'deki restorasyon sırasında caminin dört minaresi de elden geçirilecek.

Kubbe ve revaklardaki kurşun kaplamalar kontrol edilecek. Yapıda taş aşınmaları, kırık, çatlak ve korozyon hasarları varsa müdahale edilecek.

Zemin döşemeleri ve kalem işleri de bakıma alınacak. Caminin camları ile ahşap pencere doğramaları ise tamamen yenilecek.

Çalışmalar 3 yıl sürecek

Restorasyon öncesi yapılan statik inceleme ve jeoradar taraması, Mimar Sinan'ın dehasını bir kez daha ortaya koydu. Ampatman da denen kademeli temel sistemi sayesinde caminin depremlerde hasar görmediği tespit edildi.

446 yıllık cami, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. 3 yılı bulması planlanan çalışmalar süresince cami ibadet ve ziyarete açık tutulacak.