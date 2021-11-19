Başkentgaz'dan Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama

Başkentgaz, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada dün meydana gelen patlamanın ardından yapılan ölçümlerde doğal gaz sızıntısına rastlanmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ekiplerin olay yerine hızla intikal ettiği ve binanın doğal gaz servis hattı vanasını kapatarak gerekli tedbirleri aldığı ifade edildi.

Patlamanın 18 Kasım'da meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gaz ölçüm cihazları ile dağıtım şebekesi, bina ve patlamanın gerçekleştiği dairede yapılan ölçümler sonucunda herhangi bir doğal gaz sızıntısına rastlanmamıştır. Patlamanın gerçekleştiği zemin kattaki 2 no.lu dairede abonelik fesih işleminin 29 Mayıs 2017'de yapıldığı, o günden bugüne kadar herhangi bir doğal gaz aboneliği yapılmadığı ve doğal gaz kullanılmadığı belirlenmiştir. Yapılan teknik incelemelerde ilk belirlemelere göre LPG ve benzeri yanıcı bir gazın binada birikmesinin patlamaya neden olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma ilgili makamlarca yürütülmektedir."