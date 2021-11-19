Destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 124 milyon 500 bin liranın destek ödemesi hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Kasım 2021 15:47
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından açıkladı.
Pakdemirli, 124 milyon 500 bin liranın destek ödemesi hesaplarına aktarılmaya başlandığını ifade etti.
Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin lira, Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği kapsamında 10 milyon 123 bin liranın hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli mesajında "Hayırlı bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.
Bu Habere Tepkiniz
Emeklilik için yaşı bekleyen öğretmen istifa ederse, özlük hakları saklı kalır mı?
Görevinden ayrılan veya istifa eden öğretmenler de 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı?
Kontrol muayenesinde engel oranı düşen emekli memurun, emekli maaşı kesilir mi?
Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanı dışında görevlendirilen öğretmenlerin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saati sayılarına dair görüş yazısını yayımlıyoruz.
Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi
Dicle Üniversitesi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi. Üniversite 21 alanda görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı yapmıştı
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar
Güvenlik soruşturması için oluşturulan 'Değerlendirme Komisyonu'nun başkanı kim olacak?
Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler
Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinde değişikliğe gitti.
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?
Danıştay'dan 'tarihsiz istifa dilekçesi' ile ilgili emsal karar!
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?
Emekliliğimi hakettim. Dilekçemi 22 Kasım'da mı 15 Ocak'ta vermem mi daha avantajlıdır?
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi
ÖSYM Başkanlığı bugün 2021/7, 2021/8 ve 2021/9 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu
Danıştay İDDK, davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptalini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Düzce'deki depremde iç ısıtan görüntü
Düzce'de antrenörün depremde engelli sporcusunu korumaya çalışması kameraya yansıdı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'ndeki salonda antrenman yaptıkları sırada depreme yakalanan antrenör Gökhan Cengiz, engelli sporcusunu sarsıntının ardından dışarı çıkarıyor
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
117 bin liradan başlayan fiyatlarla kuralı konut satışı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. 13 ildeki kuralı satışlara başvurular bugün başladı. Vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.