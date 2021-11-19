Destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından açıkladı.

Pakdemirli, 124 milyon 500 bin liranın destek ödemesi hesaplarına aktarılmaya başlandığını ifade etti.

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin lira, Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği kapsamında 10 milyon 123 bin liranın hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli mesajında "Hayırlı bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.