Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak
Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren artacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Kasım 2021 16:32
Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.