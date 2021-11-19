17 OSB projesiyle 50 bin kişi istihdam edilecek

2021 yılı sanayi yatırımları hız kesmeden sürüyor. 17 yeni organize sanayi bölgesi kurulacak. Proje ile 50 bin kişi istihdam edilecek.

81 ilde 327 organize sanayi bölgesi bulunuyor. 24 endüstri bölgesi faaliyet gösteriyor. Teknoloji geliştirme bölgesi sayısı 89,Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı da 601'e ulaştı.

Koronavirüs salgınının yatırım teşviklerini sekteye uğratmasına izin verilmedi. 2020 yılında zorlu koşullara rağmen tarihi bir rekora imza atıldı.

10 bin 472 yatırım teşvik belgesi sayısına ulaşıldı.

Organize sanayi bölgelerinde 2 milyon 200 bin kişi istihdam ediliyor. Bu sayının 2 milyon 500 bine yükseltilmesi ise 2023 hedefleri arasında yer alıyor.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Kredilerde faiz desteği, SGK ile alakalı destekleri vergi destekleri, katma değer vergisinin ertelenmesi, gümrük vergilerinin alınmaması gibi çok ciddi destekler var. Teşvik Kanunu epeydir kullanılan bir sistem. Yatırımcıların da hoşuna gidiyor. Ben de bir sanayici olarak son dönemde ciddi miktarda teşvik belgesi almış biri olarak son derece faydalı buluyorum" açıklamasını yaptı.