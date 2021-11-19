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İstanbul'da 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist tutuklandı

İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist Diyarbakır'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Kasım 2021 18:56
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İstanbul'da 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist tutuklandı

İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının patlayıcılarını taşıyan terörist Diyarbakır polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalandı. Diyarbakır'a getirilen K.K. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#istanbul# diyarbakır# terörist
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