Durmuş Yılmaz: Bu akşam Resmi Gazeteyi takip edin
Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz "Bu akşam Resmi Gazeteyi takip edilmesini tavsiye ediyorum, Türk Lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntı geleceğini görürsünüz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 19 Kasım 2021 19:29
İYİ Parti Milletvekili ve Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Durmuş Yılmaz "Ben sizleri bugün Cuma dolaysıyla bu gece saat 12:00'den
sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazeteyi takip etmenizi istiyorum; bu
gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirasının üzerine nasıl daha fazla
bir sıkıntı geleceğini görürsünüz". 12.00'den sonra Resmi Gazeteyi takip
edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" dedi.