Durmuş Yılmaz: Bu akşam Resmi Gazeteyi takip edin

İYİ Parti Milletvekili ve Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Durmuş Yılmaz "Ben sizleri bugün Cuma dolaysıyla bu gece saat 12:00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazeteyi takip etmenizi istiyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntı geleceğini görürsünüz". 12.00'den sonra Resmi Gazeteyi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" dedi.

