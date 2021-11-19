Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen tutukluyu kaçırmaya çalıştılar
Edirne'de tutuklanan zanlıyı cezaevine teslimi öncesi sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Kasım 2021 19:57
G.G. (29) "fuhuşa aracılık" suçundan tutuklandı.
Cezaevine teslimi öncesi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilen G.G'nin ekip otosundan indiği sırada bir kişi polisleri oyalamaya çalışırken G.G. bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
Polis memuru, ikaz etmesine rağmen durmayan aracın lastiğine ateş etti.
Tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
G.G. cezaevine teslim edildi.