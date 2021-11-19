Tekstil fabrikasında çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın harmanlama bölümünde başlayıp depo bölümüne sıçrayan yangına Uşak OSB, Deri Karma OSB, Uşak Belediyesi, Gediz Belediyesi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı çok sayıda ekip müdahale edildi.

Olay yerine gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İtfaiye Müdürü Kudret Aydın'dan yürütülen çalışmalar ve yangının durumuyla ilgili bilgi aldı. Çakın, daha sonra da işletme sahipleriyle de görüştü.

Öte yandan fabrikada iplik üretimi yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı fabrikanın depo bölümünün duvarları iş makinesiyle yıkılıp, içeride yanan tekstil malzemeleri dışarı çıkartıldı.

Yanan tekstil malzemeleri ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yanan alanlardaki soğutma çalışmaları da sürüyor.