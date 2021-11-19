MEB'den seminerleri tamamlayamayan öğretmenler için açıklama
MEB: 15-19 Kasım Mesleki Çalışma Seminerlerine 21 Kasım'a kadar EBA üzerinden erişilebilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Kasım 2021 22:40
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak "15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan Mesleki Çalışma Dönemi Seminerlerini herhangi bir sebepten dolayı tamamlayamayan öğretmenlerimiz kendilerine tanımlanan seminerlere 21 Kasım 2021 tarihine kadar EBA üzerinden erişebileceklerdir. " dedi.