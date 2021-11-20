20 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları.

Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi

Dicle Üniversitesi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi. Üniversite 21 alanda görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı yapmıştı