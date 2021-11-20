Strateji ve Bütçe Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı)'ndan:

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Strateji ve Bütçe Başkanlığında çalışan Devlet memurlannm disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Strateji ve Bütçe Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlan Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Strateji ve Bütçe Başkanlığında görev yapan memurların disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-1 'de yer alan "Strateji ve Bütçe Başkanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 27/6/2019 tarihli ve 30814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Strateji ve Bütçe Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Strateji ve Bütçe Başkanı yürütür.

