3 yeni fakülte kuruldu, 5 yüksekokul ise kapatıldı
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 4 yeni fakülte kuruldu, 5 yüksekokul ise kapatıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Kasım 2021 01:38
20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi; Batman Üniversitesinde Turizm Fakültesi; Dokuz Eylül Üniversitesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon fakültesi; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde ise Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
İşte yayımlanan kararlar