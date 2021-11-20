3 yeni fakülte kuruldu, 5 yüksekokul ise kapatıldı

20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi; Batman Üniversitesinde Turizm Fakültesi; Dokuz Eylül Üniversitesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon fakültesi; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde ise Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

İşte yayımlanan kararlar