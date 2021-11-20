Resmi Gazete, Durmuş Yılmaz'ı doğrulamadı

Eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz dün saat 19:00'da bir açıklama yaparak "Ben sizleri bugün Cuma dolaysıyla bu gece saat 12:00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazeteyi takip etmenizi istiyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntı geleceğini görürsünüz". 12.00'den sonra Resmi Gazeteyi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" demişti.

Bu açıklama sonrasında herkes 20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazeteyi bekledi. Gazete, gece yarısı 01:00'de yayımlandı. Yayım öncesinde aşırı ziyaretçiden dolayı Resmi Gazetenin internet sitesine erişim problemi yaşandı.

Yayımlanan Resmi Gazetede Durmuş Yılmaz'ın belirtmiş olduğu türden bir karar yer almadı. Atama kararları içerisinde sadece Rektör, müftü, büyükelçi ve iş müfettişi atamaları yer aldı.