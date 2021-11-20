4 üniversiteye Rektör ataması yapıldı

20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yer alan Rektör Atamaları şu şekildedir:

- Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Necdet BUDAK atanmıştır.

- İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜK atanmıştır.

- Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nm 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Bekir Sami YILBAŞ atanmıştır.



- Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ atanmıştır.