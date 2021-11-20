Büyüme, üretim ve ihracattan taviz yok

Merkez Bankasının faiz kararının ardından dolar 11 TL civarında yer edinmeye çalışırken, ekonomide de yeni dengeler oluşacak. İş dünyası yükselen büyüme ve ihracat, gerileyen cari açığa dikkat çekerek, Türkiye'nin "tam bağımsız ekonomi" olma yolunda hızla ilerleyeceğini vurguluyor.

ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle; faizin üretim ve ihracat için yük olduğunu, Merkez Bankasının indirim kararı sonrası TL'de yaşanan değer kaybına anlam veremediklerini söyledi. Gülle "İhracat büyümenin yarısını gerçekleştiriyor. Bir puanlık bir indirimle TL'nin bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorlanıyoruz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93'ler seviyesinde. İhracatımız belki birkaç ay sonra dengeye gelecek. Daha sonrasında da artıya geçeceğimiz bir potansiyeli görüyoruz. İhracat, hiçbir dönemde bu kadar anlamlı olmadı. Bugün 211 milyar dolarlık hedefin çok üzerinde bir ihracata gittiğimizi görüyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz 250 milyar dolar olacak. Bu kadar çalışmalarımız ve gayretimiz, bir puanlık faizin karşısında etkilenmemeli. Bu ülkenin en büyük sigortası ve emek vereni ihracatçı ailesi. İstihdam ederek, gelişerek, geliştirerek ilerliyoruz. Her türlü çalışmanın temelinde ihracat ailemiz var çünkü üretiyor ve ihraç ediyoruz. Reel sektör, bu ülke için çalışmaya ve döviz kazandırmaya devam ediyor. Bugün tam anlamda bağımsız olmak için dış ticaret fazlası veren ülke olmalıyız. Bu yolda çok önemli mesafe katettik. Bunu önce dengeye daha sonra da fazlaya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

İHRACATIN BÜYÜMESİ ŞART

Eğitimler aracılığıyla Anadolu'nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Gülle "Başarılarımızın daim olması için ihracat ailesini daha da büyütmemiz şart. Bize göre ihracat, belirli bir zümrenin uğraşı olmamalı; topyekün kalkınma amacıyla küçük-büyük demeden tüm firmalarımızın vizyonu olmalıdır. Türkiye'nin ihracatta önü açık. Bazı sektörlerde sipariş yoğunluğu, mevcut kapasitenin 2-3 kat üzerine çıktı. Ülkemizdeki yatırımlar günden güne daha da artıyor. 2023'te ihracat ailesini 130 bine ulaştırma gayreti içindeyiz. Artık her ay 20 milyar doların üzerinde ihracat açıklıyoruz" diye konuştu.

ESKİŞEHİR'DEN 147 ÜLKEYE İHRACAT

Eskişehir'deki "KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı"nın açılışı; Vali Erol Ayyıldız ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından yapıldı. Programda geçen yıl Eskişehir'den en fazla ihracat gerçekleştiren 10 firma ile en yüksek katma değerli ihracat yapan şirkete ödülleri takdim edildi. TUSAŞ, ödül alan firmalar içinde zirvede yer aldı. ANOT Endüstri ve Ticaret AŞ'ye de, en yüksek katma değerli ihracat yapan firma ödülü verildi. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatla ilgili tüm merak edilenlerin eğitim programında cevap bulduğunu kaydederek "İlk eğitim programımız üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Bu süreçte ihracat ailesine, 37 binin üzerinde yeni firma katıldı. Son iki yılda 16'sı ülkemizde biri KKTC'de olmak üzere, 17 TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenledik. Eskişehirli firmalarımızı da ihracat ailemize katılmaya ve bu milli zenginliğe değer katmaya davet ediyoruz" dedi. Dünya ticaretinin pandemi etkisiyle ciddi bir daralma yaşadığı 2020'de Eskişehir'in ihracatının 927 milyon doları aştığını anlatan Gülle "2021'in ilk 10 ayında da Eskişehir'in ihracatı, 924 milyon dolar oldu. Eskişehirli ihracatçılarımız, tam 147 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi" diye konuştu.

ÖNDER ÇELİK