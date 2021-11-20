'İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler'

Aydın'da kendisinden iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşı Ali Çağlar'ın çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen takipsizlik kararının kaldırılmasından aylar sonra mağdur kadının ifadesi önceki gün tekrar alındı.

"YAŞADIĞIM PSİKOLOJİK TRAVMALAR NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORUM"

S.T., Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, 2016'nın kış aylarında iş istemek için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a gittiğini anlatarak, "İş başvurusu için belediye başkanlığına gittiğim gün içerisinde bu olay cereyan etmeye başladı. Sonraki günlerde de benzer şekilde devam etti. Yaşadığım psikolojik travmalar nedeniyle tedavi görüyorum" dedi.

Mağdur S.T.'nin avukatı Murat Sultansu ise, Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin takipsizlik kararını kaldırıp dosyayı Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesine rağmen, müvekkilinin ifadesinin 18 Kasım'da alınabildiğini belirterek dosyanın bilinçli olarak sürüncemede bırakıldığını öne sürdü. Sultansu, "Soruşturma bu şekilde yürütülmeye devam edilirse, gerçek suçluların ortaya çıkarılması mümkün olmayacak. Dosyanın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınarak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Ceyhan TORLAK