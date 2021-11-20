50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa yükseldi
Döviz kurundaki hızlı yükseliş birçok ürünün fiyatını arttırdığı gibi madeni paraların da maliyetini yükseltti. Geçtiğimiz ay 66 kuruşa üretilen 50 kuruşun maliyeti bu ay 83 kuruşa yükseldi. 1 TL'nin maliyeti ise 79 kuruştan 99 kuruşa çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Kasım 2021 08:09
Son dönemde dolar kurundaki artışa bağlı olarak enerjiden akaryakıta, gıdadan giyime kadar birçok ürüne zam geldi. Fiyat artışlarından madeni paralar da etkilendi.
Madeni paraların maliyeti de yükseldi
Artan metal fiyatları nedeniyle madeni paraların maliyeti de yükseldi. Geçtiğimiz ay 50 kuruşun maliyetinin 66 kuruşa, 1 TL'nin maliyetinin ise 79 kuruşa çıkması gündem olmuştu.
50 kuruş 83 kuruşa üretiliyor
Aradan henüz bir ay geçmişken, madeni paraların maliyeti bir kez daha arttı. Ekim ayında 50 kuruşun maliyeti 66 kuruşken, bu ay bu rakam 83 kuruşa yükseldi. 1 TL'nin maliyeti ise 79 kuruştan 99 kuruşa çıktı.
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