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Konut kredilerinin yeni faiz oranları tablolara nasıl yansıdı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, eylül ve ekim aylarındaki 3 puanlık faiz indiriminin hemen ardından harekete geçen kamu bankaları, perşembe günkü hamlenin üzerinden 24 saat geçmeden bir kez daha elini taşın altına koydu. Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) dün de 1 puanlık indirime gitti. 300 bin liralık 10 yıl vadeli kredide faiz yükü 48 bin TL azaldı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 20 Kasım 2021 08:45
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Konut kredilerinin yeni faiz oranları tablolara nasıl yansıdı?

Merkez Bankası'nın politika faizini 1 puan daha indirerek yüzde 16'dan 15'e çekmesi üzerine, kamu bankaları da kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Peki yeni oranlar sonrası ev alacaklar ne kadar kazanç sağlayacak? İşte son dakika konut kredisi faizi hesabı!

TİCARİ KREDİLERE DESTEK

Ekim ayında kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 2 puanlık indirime giden kamu bankaları, dün de bu kredilerin faizini 1 puan daha indirdi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 25 Ekim'de yıllık yüzde 18.5-19.25 aralığında olan rotatif kredilerin faizini yüzde 16.5'e çekmişti. Dün atılan adımla bu kredinin faizi yüzde 15.50'ye kadar geriledi. Böylece 300 bin liralık bir kredi için ödenen faiz yapılan 2 indirimle yaklaşık 10 bin lira azalmış oldu. Kamu bankaları dün konut kredilerinde de indirime gitti.

Kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, dünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.29'dan 1.20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.34'ten 1.29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim'de 1 milyon liranın altındaki konutlarda kredi faizini yüzde 1.38'den 1.29'a, 1 milyon liranın üzerindeki konutlarda ise kredi faizini yüzde 1.41'den 1.34'e çekmişti. Böylece 1 milyon liranın altındaki konutlarda yıllık bileşik faiz yapılan iki indirimle yüzde 18.14'ten 15.63'e gerilerken, 1 milyon liranın üstündeki konutlarda ise yıllık faiz yüzde 18.48'den 16.80'e çekilmiş oldu.

FAİZ YÜKÜ AZALDI

Kamu bankalarının gerçekleştirdiği faiz indirimleri konut kredisi kullanan tüketicilerin cebine olumlu yansıyacak. 25 Ekim öncesi, 10 yıl vadeli 300 bin liralık kredi için 615.7 bin lira geri ödeme yapan tüketici, 25 Ekim'in ardından dün yapılan faiz indirimi ile 567.6 bin TL ödeyecek. Böylece konut kredisi kullanan tüketicinin ödeyeceği faiz 48 bin TL azalmış oldu. 10 yıl vadeli, 1 milyon 200 bin liralık konut kredisi kullanan tüketici, 25 Ekim öncesi toplam 2 milyon 495 bin TL geri ödeme yaparken, bu tutar dün 2 milyon 300 bine geriledi.

KREDİ İŞTAHI ARTIYOR

Daha önceki iki Para Politikası Kurulu toplantısında, ticari kredilerdeki daralmaya dikkat çeken Merkez Bankası, önceki günkü toplantıda ise yapılan faiz indirimlerinin etkisinin görülmeye başlandığına dikkat çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre de Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başladığı 23 Eylül'deki toplantı öncesindeki 2 ayda 40 milyar lira artan TL ticari krediler, faiz indiriminden sonraki 1.5 ayda 70 milyar lira arttı. Bankaların 30 Temmuz'da 1 trilyon 603 milyar TL, 24 Eylül'de 1 trilyon 643 milyar TL olan TL ticari kredi hacmi 12 Kasım'da 1 trilyon 713 milyara çıktı.

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: ÖZEL BANKALAR DA AYAK UYDURMALI

Merkez Bankası'nın faiz indirimine kamu bankalarının destek vermesi piyasa için çok olumlu. Ancak asıl önemli beklentimiz özel bankaların da buna ayak uydurması. Kamu bankalarının 1 puanlık indirimi rakamsal olarak çok büyük bir tutar olmayabilir. Önemli olan tüm finans sektörünün el ve güç birliği yaparak enflasyon ve yüksek faizle mücadele edildiğini göstermesidir. Özel bankaların da faiz indirimine gitmesi, kredi kullanmak isteyenlere olumlu bir mesaj verecektir ve belirsizliğin kalkacağına dair umutları artıracaktır.

Emlak Konut GYO Hakan Gedikli: BÜYÜK FIRSAT

Faizlerin düşmesi vatandaş açısından daha cazip ve ulaşılabilir hale geldi. Tüketicinin talebinin artması, normalleşme sürecinin hızlanması ve faizlerin düşmesi hem konut geliştiricisine hem de konut alıcısına büyük fırsat oluşturdu.

DAP Yapı Ziya Yılmaz: SIFIR KONUTA DESTEK

Sıfır konuta destek, insanların sağlıklı konutlara geçmesini ve diğer yandan da konut yatırımını destekler. Yeni deprem yönetmeliğiyle yapılan ve istihdam sağlayan yeni konuta katkıyı bu anlamda değerli buluyoruz.

SEDA TABAK

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