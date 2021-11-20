10 Kasım töreninde şiir okuyan Serap öğretmen göreve iade edildi
Eğitim-İş Sendikası, 10 Kasım töreninde 'Yıkın Heykellerimi' şiirini okuması üzerine hedef gösterilip açığa alınan Serap öğretmenin görevine iade edildiğini duyurdu.
Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda yapılan 10 Kasım töreninde Şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okuyan Serap öğretmen, sosyal medyada gündem olmuş ve açığa alınmıştı. Eğitim-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Serap öğretmenin görevine iade edildiğini duyurdu.
'Mücadelemiz sonuç verdi' başlıklı açıklamada şöyle denildi:
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Gaziantep'te bir ortaokulda düzenlenen törende Atatürk devrimlerini öven şiiri okuduğu gerekçesiyle açığa alınan üyemiz Serap Öğretmen, örgütlü mücadelemizin gücüyle görevine iade edildi.
Serap Öğretmen'i hedef göstererek Cumhuriyet karşıtı linç girişimi yaratmaya çalışanlar hakkında suç duyurusu yaparak hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. açıklamalarına yer verildi.