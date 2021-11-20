AK Parti kurmayları ABD ile ilişkiler için 'onarma ekibi' kurulmasını istedi
AK Parti'de ABD ile ilişkileri düzeltmek için yeni adım... Bazı AK Parti kurmayları, ABD ile Türkiye arasındaki sorunlar için "ilişkileri onarma ekibi" kurulmasını önerdi.
Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 20 Kasım 2021 09:07
Hürriyet yazarı Nuray Babacan, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiye yönelik sorunların iktidar partisi içinde alternatif önerilerin tartışılmasına neden olduğunu yazdı.
"F-35 veya ikinci seçenek olarak gündeme gelen F-16 programının işler hale getirilmesi konusunda TBMM'nin devreye girmesini önerenlerin olduğu ifade etti./p>
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