'Kim Milyoner Olmak İster'de Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi!

'Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yarışmaya katılan Harvard öğrencisi Yunus Enç isimli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Yarışmacı üçüncü soruda karşısına çıkan, 'Elvis Presley dinlediğiniz şarkıyı hangi iki dilde söylemektedir?' sorusuna cevap verdi.

Yarışmacı bu soruda telefonla joker hakkını kullandı.

Doğru cevabın 'A şıkkı- İngilizce ve Almanca' çıkmasıyla yarışmacı yarışmadan elendi. Yanlış cevabı veren yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu, ' Harvard'da okuduğun için İngilizce'nin iyi seviyede olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yarışmacı, "İngilizcem iyi doğru. Ama demek ki güvenmemek gerekiyormuş" yanıtı verdi. Ünlü sunucu ise, "Harvard'a mı?" diye sordu. Yarışmacı ünlü sunucuya, "Hayır. Mücahit'e" dedi.

Yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster'den 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.