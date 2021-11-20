Özel mesleki ve teknik lise öğrencilerine verilecek destek tutarları belirlendi

Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları ve bunlara ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları şöyle belirlendi:

"Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 6 bin 585 lira, denizcilikte 7 bin 186 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 7 bin 549,2 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 7 bin 186 lira, gıda teknolojisinde 6 bin 739,2 lira, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 5 bin 984, inşaat teknolojisinde 6 bin 585 lira, kimya teknolojisinde 7 bin 63 lira, makine teknolojisinde 7 bin 549,2 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 7 bin 210 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 7 bin 775, radyo-televizyonda 6 bin 674 lira, tarımda 7 bin 775 lira, tasarım teknolojilerinde 5 bin 108,40 lira, uçak bakım alanında 6 bin 585 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 8 bin 20 lira."

Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları ise şöyle tespit edildi:

"Bilişim teknolojilerinde 5 bin 500 lira, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 7 bin 355 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 8 bin 815 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 8 bin 558 lira, gıda teknolojisinde 7 bin 674 lira, kimya teknolojisinde 8 bin 420 lira, makine teknolojisinde 8 bin 13,6 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 8 bin 625 lira, metal teknolojisinde 8 bin 420 lira, mobilya ve iç mekan tasarımında 7 bin 613 lira, moda tasarım teknolojilerinde 6 bin 359 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 9 bin 215 lira, plastik teknolojisinde 8 bin 470 lira, tasarım teknolojilerinde 5 bin 810,4 lira, tekstil teknolojisinde 8 bin 23 lira, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 7 bin 489 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 9 bin 215 lira."

Eğitim ve öğretim desteği, belirlenen alanların dallarında eğitim görecek öğrencilere de uygulanacak.

Tebliğ, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.