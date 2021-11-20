Ankara'da rüşvet operasyonunda 6'sı kamu görevlisi 10 kişi tutuklandı
Ankara'da rüşvet operasyonunda 6'sı kamu görevlisi 10 kişi tutuklandı
TRT Haber'de sürpriz ve şaşırtan ayrılık
TRT Haber'de sürpriz ve şaşırtan ayrılık
Zam yapan meslektaşlarına kızdı, ekmeği 2,25 liradan satışa sundu
Zam yapan meslektaşlarına kızdı, ekmeği 2,25 liradan satışa sundu
Prof. Yavuz: İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok
Prof. Yavuz: İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok
Özel okul öğrencileri için eğitim-öğretim desteği tutarları belirlendi
Özel okul öğrencileri için eğitim-öğretim desteği tutarları belirlendi
Ülkeler bazında asgari ücret tutarlarını açıklıyoruz
Ülkeler bazında asgari ücret tutarlarını açıklıyoruz
Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi
8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi
Konut kredilerinin yeni faiz oranları tablolara nasıl yansıdı?
Konut kredilerinin yeni faiz oranları tablolara nasıl yansıdı?
İllegal yayınlara anında müdahale edilecek
İllegal yayınlara anında müdahale edilecek
İŞKUR'dan istihdam hamlesi
İŞKUR'dan istihdam hamlesi
Mahkumların gözü Meclis'te: Koronavirüs izni uzayacak mı
Mahkumların gözü Meclis'te: Koronavirüs izni uzayacak mı
Resmi Gazete, Durmuş Yılmaz'ı doğrulamadı
Resmi Gazete, Durmuş Yılmaz'ı doğrulamadı
3 yeni fakülte kuruldu, 5 yüksekokul ise kapatıldı
3 yeni fakülte kuruldu, 5 yüksekokul ise kapatıldı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı. Yüzde 25 artış yapıldı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı. Yüzde 25 artış yapıldı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve öğretmenlik kanunu açıklaması
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve öğretmenlik kanunu açıklaması
MEB'den 'okullarda etkinlikler yapılamayacak' iddiasına yalanlama
MEB'den 'okullarda etkinlikler yapılamayacak' iddiasına yalanlama
Doktor ağabeyin başarısı 7 kardeşinin hayatını değiştirdi
Doktor ağabeyin başarısı 7 kardeşinin hayatını değiştirdi
Bakan Koca: Erzurum depreminde 4 kişi yaralandı
Bakan Koca: Erzurum depreminde 4 kişi yaralandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Durmuş Yılmaz: Bu akşam Resmi Gazeteyi takip edin
Durmuş Yılmaz: Bu akşam Resmi Gazeteyi takip edin
Metin Feyzioğlu açıkladı: Avukatlık asgari ücret tarifesi arttı
Metin Feyzioğlu açıkladı: Avukatlık asgari ücret tarifesi arttı
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 11,12 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 11,12 TL
17 OSB projesiyle 50 bin kişi istihdam edilecek
17 OSB projesiyle 50 bin kişi istihdam edilecek
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi
Firari 'mahrem imam'ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı
Firari 'mahrem imam'ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak
Başkentgaz'dan Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama
Başkentgaz'dan Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama
'Hükümet faiz faturasının farkında ama büyümeyi tercih ediyor'
'Hükümet faiz faturasının farkında ama büyümeyi tercih ediyor'
'Üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı performans kriteri olacak'
'Üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı performans kriteri olacak'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ülkeler bazında asgari ücret tutarlarını açıklıyoruz

Ülkeler açısndan Asgari Ücret tutarlarını açıklıyoruz. Ülkemizde 2021 yılı başında 481,8 Dolar olan Asgari Ücret 3.577,5/11,28=317,15 Dolar seviyesine gerilemiştir

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Kasım 2021 11:05
Yazdır
Ülkeler bazında asgari ücret tutarlarını açıklıyoruz

Bu çerçevede Asgari Ücret 2021 yılı başındaki 481,8 Dolar seviyesine getirilmesi halinde 481,8*11,28= 5.434,7 TL olması gerekiyor. Asgari Ücretin 3.577,5 TL'den 5.434,7 TL'ye çıkarılmasının ne kadar imkan dahilinde olacağını ise okuyucualrımızın takdirine bırakıyoruz.

Ülkeler Yıllar Ülke paraları cinsinden Asgari Ücretler ABD Doları cinsinden Asgari Ücretler Euro cinsinden Asgari Ücretler Ch.
United States [+] 2021 1,256.7 $ $1,256.7 ?1,024.1 -2.37%
United Kingdom [+] 2020 1,444.7 £ $1,780.4 ?1,583.3 -0.96%
Germany [+] 2021 1,585.0 ? $1,933.9 ?1,585.0 1.02%
France [+] 2021 1,554.6 ? $1,907.6 ?1,554.6 0.98%
Japan [+] 2020 156,173.3 ¥ $1,437.1 ?1,280.7 5.58%
Spain [+] 2021 1,125.8 ? $1,332.3 ?1,125.8 1.58%
Portugal [+] 2021 775.8 ? $952.0 ?775.8 4.72%
Greece [+] 2021 758.3 ? $930.6 ?758.3 0
Ireland [+] 2021 1,723.8 ? $2,115.3 ?1,723.8 0.99%
Andorra [+] 2015 975.9 ? $1,184.8 ?975.9
Afghanistan [+] 2019 5,500.0 $76.3
Albania [+] 2021 30,000.0 Lek $279.9 ?242.5 13.62%
Armenia [+] 2020 68,000.0 $141.8 ?126.6 27.41%
Angola [+] 2019 21,454.0 $102.0
Argentina [+] 2021 29,160.0 $ $785.9 ?318.4 3.85%
Australia [+] 2020 3,238.3 $ $2,276.6 ?2,024.6 3.81%
Azerbaijan [+] 2020 250.0 ??? $147.1 ?131.3 2.27%
Bangladesh [+] 2019 1,500.0 $17.9 ?15.7 2.28%
Belgium [+] 2021 1,625.7 ? $1,994.9 ?1,625.7 0
Burkina Faso [+] 2018 34,664.0 $62.1
Bulgaria [+] 2021 650.0 ?? $407.8 ?332.3 6.56%
Bahrain [+] 2011 300.0 $797.9 ?600.8
Burundi [+] 2018 3,464.0 $2.2
Benin [+] 2013 31,625.0 $62.0
Bolivia [+] 2019 2,122.0 $b $309.3 ?270.3 7.49%
Brazil [+] 2021 1,100.0 R$ $212.6 ?172.6 -25.42%
Bahamas [+] 2018 909.3 $ $909.3 ?800.5 5.58%
Bhutan [+] 2020 4,654.8 $66.1
Botswana [+] 2019 1,408.2 P $131.5 ?114.8 12.55%
Belarus [+] 2020 388.4 p. $184.6 ?165.1 23.75%
Belize [+] 2019 643.5 BZ$ $322.0 ?283.3 4.38%
Canada [+] 2020 2,367.7 $ $1,826.7 ?1,622.0 9.63%
Democratic Republic of the Congo [+] 2011 36,400.0 $40.2
Switzerland [+] 2019 3,776.2 CHF $3,840.7 ?3,351.0 3.84%
Ivory Coast [+] 2018 60,000.0 $121.5
Chile [+] 2020 317,250.0 $ $426.1 ?381.2 1.51%
Cameroon [+] 2014 32,270.0 $57.2
China [+] 2020 2,200.0 ¥ $316.0 ?281.3 47.69%
Colombia [+] 2020 877,803.0 $ $266.5 ?238.2 7.88%
Costa Rica [+] 2020 276,120.0 ? $481.7 ?428.8 11.12%
Cuba [+] 2019 400.0 ?
Cyprus [+] 2019 870.0 ? $996.2 ?870.0 0
Czech Republic [+] 2021 15,200.0 Kc $701.1 ?579.2 0.80%
Dominican Republic [+] 2013 6,880.0 RD$ $170.9 ?129.6 7.61%
Algeria [+] 2013 18,000.0 $230.5 ?173.4 -5.27%
Ecuador [+] 2013 318.0 $ $318.0 ?241.0 6.80%
Estonia [+] 2021 584.0 ? $716.6 ?584.0 0
Egypt [+] 2013 700.0 £ $110.2 ?83.6 -7.27%
Ethiopia [+] 2011 420.0 $22.2
Fiji [+] 2012 589.0 $ $299.3
Gabon [+] 2019 150,000.0 $270.1
Georgia [+] 2019 20.0 $7.5 ?6.5 1.40%
Ghana [+] 2013 141.5 ¢ $75.1 ?56.9 -1.32%
The Gambia [+] 2013 1,300.0 $40.5
Equatorial Guinea [+] 2013 129,035.0 $252.8
Guatemala [+] 2013 2,392.0 Q $302.7 ?229.4 1.25%
Guinea-Bissau [+] 2019 19,030.0 $34.3
Guyana [+] 2013 35,000.0 $
Hong Kong [+] 2016 6,191.9 $ $798.9 ?733.9 37.30%
Honduras [+] 2013 6,532.0 L $327.2 ?248.0 -1.19%
Croatia [+] 2021 4,250.0 kn $631.3 ?562.8 3.06%
Haiti [+] 2011 6,500.0 $163.3
Hungary [+] 2021 167,400.0 Ft $598.3 ?476.0 7.59%
Indonesia [+] 2019 1,570,922.0 Rp $108.0 ?95.2 6.32%
Israel [+] 2020 5,300.0 ? $1,530.5 ?1,364.4 10.62%
India [+] 2013 2,990.0 ? $54.5 ?41.2 -5.29%
Iraq [+] 2019 400,000.0 $338.2
Iran [+] 2011 3,303,000.0 ? $241.1 ?241.1 14.17%
Jamaica [+] 2018 30,310.0 J$ $209.8
Jordan [+] 2013 150.0 $211.3
Kenya [+] 2012 13,471.0 $158.4 ?122.4 10.60%
Kyrgyzstan [+] 2020 1,854.0 ?? $25.1
Cambodia [+] 2019 182.0 ? $170.0
Comoros [+] 2019 55,000.0 $132.0
South Korea [+] 2020 1,795,310.0 ? $1,553.8 ?1,385.0 1.42%
Kuwait [+] 2019 75.0 $247.1 ?215.7 4.08%
Kazakhstan [+] 2020 42,500.0 ?? $111.8 ?97.3 -0.19%
Laos [+] 2019 1,100,000.0 ? $130.9
Lebanon [+] 2019 675,000.0 £ $445.8 ?389.7 4.74%
Sri Lanka [+] 2020 12,500.0 ? $69.0 ?60.0 -5.29%
Lesotho [+] 2019 1,600.0 $128.8
Lithuania [+] 2021 642.0 ? $787.8 ?642.0 5.77%
Luxembourg [+] 2021 2,201.9 ? $2,702.0 ?2,201.9 2.80%
Latvia [+] 2021 500.0 ? $613.6 ?500.0 16.28%
Libya [+] 2013 450.0 $198.2
Morocco [+] 2013 2,334.0 $277.6 ?209.4 -0.08%
Moldova [+] 2020 1,000.0 $56.4 ?51.6 0.64%
Montenegro [+] 2021 331.3 ? $406.6 ?331.3 0
Madagascar [+] 2013 108,019.0 $45.6
North Macedonia [+] 2021 22,146.0 ??? $389.8 ?359.0 1.70%
Mali [+] 2016 40,000.0 $59.2
Mongolia [+] 2020 420,000.0 ? $120.1
Mauritania [+] 2011 30,000.0 $106.4 ?81.0 44.18%
Malta [+] 2021 784.7 ? $962.9 ?784.7 0.98%
Mauritius [+] 2013 4,493.0 ? $147.1 ?111.6 1.00%
Maldives [+] 2010 3,100.0 $242.4 ?169.1
Malawi [+] 2013 8,242.0 $33.1
Mexico [+] 2020 3,747.9 $ $198.7 ?176.6 27.19%
Malaysia [+] 2019 1,100.0 RM $266.3 ?232.5 12.83%
Mozambique [+] 2019 7,000.0 MT $109.7
Niger [+] 2013 30,047.0 $58.9
Nigeria [+] 2013 18,000.0 ? $115.9 ?87.9 -1.32%
Nicaragua [+] 2013 3,484.0 C$ $145.0 ?109.9 4.94%
Netherlands [+] 2021 1,701.0 ? $2,075.4 ?1,701.0 0.96%
Nepal [+] 2013 8,000.0 ? $91.2 ?69.1 23.20%
New Zealand [+] 2020 3,224.0 $ $2,174.6 ?1,936.0 11.90%
Oman [+] 2013 325.0 ? $845.3 ?641.2 59.49%
Panama [+] 2013 366.1 B/. $366.1 ?277.4 -1.93%
Peru [+] 2020 930.0 S/. $280.6 ?250.8 3.49%
Papua New Guinea [+] 2013 437.0 $209.7
Philippines [+] 2020 11,626.1 ? $229.1 ?204.3 5.65%
Pakistan [+] 2019 17,500.0 ? $126.0 ?110.2 -3.15%
Poland [+] 2021 2,800.0 zl $758.4 ?614.1 0.54%
State of Palestine [+] 2013 1,450.0 ?
Paraguay [+] 2019 2,192,839.0 Gs $367.9 ?321.0 1.49%
Romania [+] 2021 2,300.0 lei $569.9 ?466.7 1.89%
Serbia [+] 2021 43,044.0 ??? $450.0 ?366.0 6.27%
Russia [+] 2020 12,130.0 ? $195.9 ?173.4 22.54%
Rwanda [+] 2013 46,915.6 $76.4
Saudi Arabia [+] 2013 3,000.0 ? $800.0 ?606.8
Solomon Islands [+] 2010 780.0 $ $96.8
Sudan [+] 2013 425.0 $46.2
Slovenia [+] 2021 1,024.2 ? $1,256.8 ?1,024.2 8.89%
Slovakia [+] 2021 623.0 ? $764.5 ?623.0 7.41%
Sierra Leone [+] 2019 500,000.0 $63.0
San Marino [+] 2019 1,501.5 ? $1,719.2 ?1,501.5 0
Senegal [+] 2019 55,000.0 $94.5
El Salvador [+] 2018 304.2 $ $304.2 ?253.6 -10.89%
Syria [+] 2019 9,765.0 £ $19.8
Swaziland [+] 2018 420.0 $31.5
Chad [+] 2013 60,000.0 $117.5
Togo [+] 2018 35,000.0 $60.3
Thailand [+] 2019 6,840.8 ? $211.7 ?184.6 2.65%
Tajikistan [+] 2020 400.0 $42.0
Timor-Leste [+] 2019 115.0 $ $115.0 ?104.7 4.26%
Tunisia [+] 2012 259.0 $172.6 ?133.6 4.41%
Turkey [+] 2021 3,577.5 £ $481.8 ?392.6 -10.84%
Trinidad and Tobago [+] 2019 3,640.0 TT$ $536.9 ?468.8 21.88%
Taiwan [+] 2013 19,047.0 NT$ $655.7 ?497.0 3.72%
Tanzania [+] 2019 100,000.0 $44.2
Ukraine [+] 2020 4,723.0 ? $199.4 ?178.8 33.79%
Uganda [+] 2018 6,000.0 $1.7 ?1.4 -12.66%
Uruguay [+] 2019 15,000.0 $U $463.1 ?404.9 -13.27%
Uzbekistan [+] 2019 634,880.0 ? $21.3
Venezuela [+] 2020 40,000,000.0 Bs
Vietnam [+] 2020 4,420,000.0 ? $181.3
South Africa [+] 2019 3,500.0 R $243.4 ?212.6 -4.82%
Zambia [+] 2018 1.7 $0.2 ?0.1
#ülkeler bazında# asgari ücret
'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcı'
'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcı'
SPK'dan lisans alımı iddialarına ilişkin açıklama
SPK'dan lisans alımı iddialarına ilişkin açıklama
Özel okul öğrencileri için eğitim-öğretim desteği tutarları belirlendi
Özel okul öğrencileri için eğitim-öğretim desteği tutarları belirlendi
Özel mesleki ve teknik lise öğrencilerine verilecek destek tutarları belirlendi
Özel mesleki ve teknik lise öğrencilerine verilecek destek tutarları belirlendi
Bakan Varank'tan Kovid-19 sonrası dönemde 'beceri tazeleme' vurgusu
Bakan Varank'tan Kovid-19 sonrası dönemde 'beceri tazeleme' vurgusu
8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Bu Habere Tepkiniz

6 sağlık personelinin görev tanımlarında değişiklik yapıldı

6 sağlık personelinin görev tanımlarında değişiklik yapıldı

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre bazı sağlık personelinin görev tanımlarında değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete yayımlandı, işte gazetede yer alan kararlar

Resmi Gazete yayımlandı, işte gazetede yer alan kararlar

20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Sayıştay'dan üniversitelere 'gelir getirici faaliyetlerle' ilgili önemli uyarı!

Sayıştay'dan üniversitelere 'gelir getirici faaliyetlerle' ilgili önemli uyarı!
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilik için yaşı bekleyen öğretmen istifa ederse, özlük hakları saklı kalır mı?

Emeklilik için yaşı bekleyen öğretmen istifa ederse, özlük hakları saklı kalır mı?

Görevinden ayrılan veya istifa eden öğretmenler de 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı?

Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı?

Kontrol muayenesinde engel oranı düşen emekli memurun, emekli maaşı kesilir mi?
Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?

Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanı dışında görevlendirilen öğretmenlerin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saati sayılarına dair görüş yazısını yayımlıyoruz.
Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi

Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi

Dicle Üniversitesi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi. Üniversite 21 alanda görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı yapmıştı
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar

Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar

Güvenlik soruşturması için oluşturulan 'Değerlendirme Komisyonu'nun başkanı kim olacak?
Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler

Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinde değişikliğe gitti.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Dört kulaklı kedi "Midas"ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor

Dört kulaklı kedi "Midas"ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor

Dört kulaklı doğan kedi "Midas"ın adına sahibince sosyal medyada açılan hesap büyük ilgi görüyor. Midas'ı sahiplenen Canis Döşemeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört kulaklı kediyi arkadaşlarının arka bahçesinde gördüğünü söyledi. Kediyi ilk gördüğünde tedirgin olduğunu belirten Döşemeci, "Ama kucağıma ilk aldığım an ilk görüşte aşk. O bize çok alıştı, biz ona çok alıştık." dedi.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Küresel araştırma: Maske takmak Covid-19'a yakalanma riskini...

Küresel araştırma: Maske takmak Covid-19'a yakalanma riskini...

Maske, hijyen ve sosyal mesafe Covid-19?a karşı önemini korumaya devam ediyor. Konuyla ilgli yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, maske takıldığında Covid-19 bulaşma oranının yüzde 53 azaldığını keşfetti.