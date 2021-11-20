Ülkeler bazında asgari ücret tutarlarını açıklıyoruz
Ülkeler açısndan Asgari Ücret tutarlarını açıklıyoruz. Ülkemizde 2021 yılı başında 481,8 Dolar olan Asgari Ücret 3.577,5/11,28=317,15 Dolar seviyesine gerilemiştir
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Kasım 2021 11:05
Bu çerçevede Asgari Ücret 2021 yılı başındaki 481,8 Dolar seviyesine getirilmesi halinde 481,8*11,28= 5.434,7 TL olması gerekiyor. Asgari Ücretin 3.577,5 TL'den 5.434,7 TL'ye çıkarılmasının ne kadar imkan dahilinde olacağını ise okuyucualrımızın takdirine bırakıyoruz.
|Ülkeler
|Yıllar
|Ülke paraları cinsinden Asgari Ücretler
|ABD Doları cinsinden Asgari Ücretler
|Euro cinsinden Asgari Ücretler
|Ch.
|United States [+]
|2021
|1,256.7
|$
|$1,256.7
|?1,024.1
|-2.37%
|United Kingdom [+]
|2020
|1,444.7
|£
|$1,780.4
|?1,583.3
|-0.96%
|Germany [+]
|2021
|1,585.0
|?
|$1,933.9
|?1,585.0
|1.02%
|France [+]
|2021
|1,554.6
|?
|$1,907.6
|?1,554.6
|0.98%
|Japan [+]
|2020
|156,173.3
|¥
|$1,437.1
|?1,280.7
|5.58%
|Spain [+]
|2021
|1,125.8
|?
|$1,332.3
|?1,125.8
|1.58%
|Portugal [+]
|2021
|775.8
|?
|$952.0
|?775.8
|4.72%
|Greece [+]
|2021
|758.3
|?
|$930.6
|?758.3
|0
|Ireland [+]
|2021
|1,723.8
|?
|$2,115.3
|?1,723.8
|0.99%
|Andorra [+]
|2015
|975.9
|?
|$1,184.8
|?975.9
|Afghanistan [+]
|2019
|5,500.0
|$76.3
|Albania [+]
|2021
|30,000.0
|Lek
|$279.9
|?242.5
|13.62%
|Armenia [+]
|2020
|68,000.0
|$141.8
|?126.6
|27.41%
|Angola [+]
|2019
|21,454.0
|$102.0
|Argentina [+]
|2021
|29,160.0
|$
|$785.9
|?318.4
|3.85%
|Australia [+]
|2020
|3,238.3
|$
|$2,276.6
|?2,024.6
|3.81%
|Azerbaijan [+]
|2020
|250.0
|???
|$147.1
|?131.3
|2.27%
|Bangladesh [+]
|2019
|1,500.0
|$17.9
|?15.7
|2.28%
|Belgium [+]
|2021
|1,625.7
|?
|$1,994.9
|?1,625.7
|0
|Burkina Faso [+]
|2018
|34,664.0
|$62.1
|Bulgaria [+]
|2021
|650.0
|??
|$407.8
|?332.3
|6.56%
|Bahrain [+]
|2011
|300.0
|$797.9
|?600.8
|Burundi [+]
|2018
|3,464.0
|$2.2
|Benin [+]
|2013
|31,625.0
|$62.0
|Bolivia [+]
|2019
|2,122.0
|$b
|$309.3
|?270.3
|7.49%
|Brazil [+]
|2021
|1,100.0
|R$
|$212.6
|?172.6
|-25.42%
|Bahamas [+]
|2018
|909.3
|$
|$909.3
|?800.5
|5.58%
|Bhutan [+]
|2020
|4,654.8
|$66.1
|Botswana [+]
|2019
|1,408.2
|P
|$131.5
|?114.8
|12.55%
|Belarus [+]
|2020
|388.4
|p.
|$184.6
|?165.1
|23.75%
|Belize [+]
|2019
|643.5
|BZ$
|$322.0
|?283.3
|4.38%
|Canada [+]
|2020
|2,367.7
|$
|$1,826.7
|?1,622.0
|9.63%
|Democratic Republic of the Congo [+]
|2011
|36,400.0
|$40.2
|Switzerland [+]
|2019
|3,776.2
|CHF
|$3,840.7
|?3,351.0
|3.84%
|Ivory Coast [+]
|2018
|60,000.0
|$121.5
|Chile [+]
|2020
|317,250.0
|$
|$426.1
|?381.2
|1.51%
|Cameroon [+]
|2014
|32,270.0
|$57.2
|China [+]
|2020
|2,200.0
|¥
|$316.0
|?281.3
|47.69%
|Colombia [+]
|2020
|877,803.0
|$
|$266.5
|?238.2
|7.88%
|Costa Rica [+]
|2020
|276,120.0
|?
|$481.7
|?428.8
|11.12%
|Cuba [+]
|2019
|400.0
|?
|Cyprus [+]
|2019
|870.0
|?
|$996.2
|?870.0
|0
|Czech Republic [+]
|2021
|15,200.0
|Kc
|$701.1
|?579.2
|0.80%
|Dominican Republic [+]
|2013
|6,880.0
|RD$
|$170.9
|?129.6
|7.61%
|Algeria [+]
|2013
|18,000.0
|$230.5
|?173.4
|-5.27%
|Ecuador [+]
|2013
|318.0
|$
|$318.0
|?241.0
|6.80%
|Estonia [+]
|2021
|584.0
|?
|$716.6
|?584.0
|0
|Egypt [+]
|2013
|700.0
|£
|$110.2
|?83.6
|-7.27%
|Ethiopia [+]
|2011
|420.0
|$22.2
|Fiji [+]
|2012
|589.0
|$
|$299.3
|Gabon [+]
|2019
|150,000.0
|$270.1
|Georgia [+]
|2019
|20.0
|$7.5
|?6.5
|1.40%
|Ghana [+]
|2013
|141.5
|¢
|$75.1
|?56.9
|-1.32%
|The Gambia [+]
|2013
|1,300.0
|$40.5
|Equatorial Guinea [+]
|2013
|129,035.0
|$252.8
|Guatemala [+]
|2013
|2,392.0
|Q
|$302.7
|?229.4
|1.25%
|Guinea-Bissau [+]
|2019
|19,030.0
|$34.3
|Guyana [+]
|2013
|35,000.0
|$
|Hong Kong [+]
|2016
|6,191.9
|$
|$798.9
|?733.9
|37.30%
|Honduras [+]
|2013
|6,532.0
|L
|$327.2
|?248.0
|-1.19%
|Croatia [+]
|2021
|4,250.0
|kn
|$631.3
|?562.8
|3.06%
|Haiti [+]
|2011
|6,500.0
|$163.3
|Hungary [+]
|2021
|167,400.0
|Ft
|$598.3
|?476.0
|7.59%
|Indonesia [+]
|2019
|1,570,922.0
|Rp
|$108.0
|?95.2
|6.32%
|Israel [+]
|2020
|5,300.0
|?
|$1,530.5
|?1,364.4
|10.62%
|India [+]
|2013
|2,990.0
|?
|$54.5
|?41.2
|-5.29%
|Iraq [+]
|2019
|400,000.0
|$338.2
|Iran [+]
|2011
|3,303,000.0
|?
|$241.1
|?241.1
|14.17%
|Jamaica [+]
|2018
|30,310.0
|J$
|$209.8
|Jordan [+]
|2013
|150.0
|$211.3
|Kenya [+]
|2012
|13,471.0
|$158.4
|?122.4
|10.60%
|Kyrgyzstan [+]
|2020
|1,854.0
|??
|$25.1
|Cambodia [+]
|2019
|182.0
|?
|$170.0
|Comoros [+]
|2019
|55,000.0
|$132.0
|South Korea [+]
|2020
|1,795,310.0
|?
|$1,553.8
|?1,385.0
|1.42%
|Kuwait [+]
|2019
|75.0
|$247.1
|?215.7
|4.08%
|Kazakhstan [+]
|2020
|42,500.0
|??
|$111.8
|?97.3
|-0.19%
|Laos [+]
|2019
|1,100,000.0
|?
|$130.9
|Lebanon [+]
|2019
|675,000.0
|£
|$445.8
|?389.7
|4.74%
|Sri Lanka [+]
|2020
|12,500.0
|?
|$69.0
|?60.0
|-5.29%
|Lesotho [+]
|2019
|1,600.0
|$128.8
|Lithuania [+]
|2021
|642.0
|?
|$787.8
|?642.0
|5.77%
|Luxembourg [+]
|2021
|2,201.9
|?
|$2,702.0
|?2,201.9
|2.80%
|Latvia [+]
|2021
|500.0
|?
|$613.6
|?500.0
|16.28%
|Libya [+]
|2013
|450.0
|$198.2
|Morocco [+]
|2013
|2,334.0
|$277.6
|?209.4
|-0.08%
|Moldova [+]
|2020
|1,000.0
|$56.4
|?51.6
|0.64%
|Montenegro [+]
|2021
|331.3
|?
|$406.6
|?331.3
|0
|Madagascar [+]
|2013
|108,019.0
|$45.6
|North Macedonia [+]
|2021
|22,146.0
|???
|$389.8
|?359.0
|1.70%
|Mali [+]
|2016
|40,000.0
|$59.2
|Mongolia [+]
|2020
|420,000.0
|?
|$120.1
|Mauritania [+]
|2011
|30,000.0
|$106.4
|?81.0
|44.18%
|Malta [+]
|2021
|784.7
|?
|$962.9
|?784.7
|0.98%
|Mauritius [+]
|2013
|4,493.0
|?
|$147.1
|?111.6
|1.00%
|Maldives [+]
|2010
|3,100.0
|$242.4
|?169.1
|Malawi [+]
|2013
|8,242.0
|$33.1
|Mexico [+]
|2020
|3,747.9
|$
|$198.7
|?176.6
|27.19%
|Malaysia [+]
|2019
|1,100.0
|RM
|$266.3
|?232.5
|12.83%
|Mozambique [+]
|2019
|7,000.0
|MT
|$109.7
|Niger [+]
|2013
|30,047.0
|$58.9
|Nigeria [+]
|2013
|18,000.0
|?
|$115.9
|?87.9
|-1.32%
|Nicaragua [+]
|2013
|3,484.0
|C$
|$145.0
|?109.9
|4.94%
|Netherlands [+]
|2021
|1,701.0
|?
|$2,075.4
|?1,701.0
|0.96%
|Nepal [+]
|2013
|8,000.0
|?
|$91.2
|?69.1
|23.20%
|New Zealand [+]
|2020
|3,224.0
|$
|$2,174.6
|?1,936.0
|11.90%
|Oman [+]
|2013
|325.0
|?
|$845.3
|?641.2
|59.49%
|Panama [+]
|2013
|366.1
|B/.
|$366.1
|?277.4
|-1.93%
|Peru [+]
|2020
|930.0
|S/.
|$280.6
|?250.8
|3.49%
|Papua New Guinea [+]
|2013
|437.0
|$209.7
|Philippines [+]
|2020
|11,626.1
|?
|$229.1
|?204.3
|5.65%
|Pakistan [+]
|2019
|17,500.0
|?
|$126.0
|?110.2
|-3.15%
|Poland [+]
|2021
|2,800.0
|zl
|$758.4
|?614.1
|0.54%
|State of Palestine [+]
|2013
|1,450.0
|?
|Paraguay [+]
|2019
|2,192,839.0
|Gs
|$367.9
|?321.0
|1.49%
|Romania [+]
|2021
|2,300.0
|lei
|$569.9
|?466.7
|1.89%
|Serbia [+]
|2021
|43,044.0
|???
|$450.0
|?366.0
|6.27%
|Russia [+]
|2020
|12,130.0
|?
|$195.9
|?173.4
|22.54%
|Rwanda [+]
|2013
|46,915.6
|$76.4
|Saudi Arabia [+]
|2013
|3,000.0
|?
|$800.0
|?606.8
|Solomon Islands [+]
|2010
|780.0
|$
|$96.8
|Sudan [+]
|2013
|425.0
|$46.2
|Slovenia [+]
|2021
|1,024.2
|?
|$1,256.8
|?1,024.2
|8.89%
|Slovakia [+]
|2021
|623.0
|?
|$764.5
|?623.0
|7.41%
|Sierra Leone [+]
|2019
|500,000.0
|$63.0
|San Marino [+]
|2019
|1,501.5
|?
|$1,719.2
|?1,501.5
|0
|Senegal [+]
|2019
|55,000.0
|$94.5
|El Salvador [+]
|2018
|304.2
|$
|$304.2
|?253.6
|-10.89%
|Syria [+]
|2019
|9,765.0
|£
|$19.8
|Swaziland [+]
|2018
|420.0
|$31.5
|Chad [+]
|2013
|60,000.0
|$117.5
|Togo [+]
|2018
|35,000.0
|$60.3
|Thailand [+]
|2019
|6,840.8
|?
|$211.7
|?184.6
|2.65%
|Tajikistan [+]
|2020
|400.0
|$42.0
|Timor-Leste [+]
|2019
|115.0
|$
|$115.0
|?104.7
|4.26%
|Tunisia [+]
|2012
|259.0
|$172.6
|?133.6
|4.41%
|Turkey [+]
|2021
|3,577.5
|£
|$481.8
|?392.6
|-10.84%
|Trinidad and Tobago [+]
|2019
|3,640.0
|TT$
|$536.9
|?468.8
|21.88%
|Taiwan [+]
|2013
|19,047.0
|NT$
|$655.7
|?497.0
|3.72%
|Tanzania [+]
|2019
|100,000.0
|$44.2
|Ukraine [+]
|2020
|4,723.0
|?
|$199.4
|?178.8
|33.79%
|Uganda [+]
|2018
|6,000.0
|$1.7
|?1.4
|-12.66%
|Uruguay [+]
|2019
|15,000.0
|$U
|$463.1
|?404.9
|-13.27%
|Uzbekistan [+]
|2019
|634,880.0
|?
|$21.3
|Venezuela [+]
|2020
|40,000,000.0
|Bs
|Vietnam [+]
|2020
|4,420,000.0
|?
|$181.3
|South Africa [+]
|2019
|3,500.0
|R
|$243.4
|?212.6
|-4.82%
|Zambia [+]
|2018
|1.7
|$0.2
|?0.1