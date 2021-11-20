Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem ve eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Kasım 2021 11:58
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün mali yapısına yönelik olarak hazırlanan MASAK raporunun incelenmesi ile emniyet mahrem ve eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer 2 zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gaziantep'te 16 Kasım'da FETÖ'nün emniyet mahrem ve eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 7 kişi gözaltına alınmıştı.