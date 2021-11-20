Mersin'de okul müdür yardımcısı koronavirüsten öldü
MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu'nun müdür yardımcısı Osman Kendirli (55), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Kasım 2021 12:15
30 yıllık eğitimci Osman Kendirli, 3 hafta önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Kendirli, dün yaşamını yitirdi.
2 çocuk babası Osman Kendirli'nin cenazesi, ilçedeki Yanıkkışla Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.