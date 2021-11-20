14 yaşındaki çocuğun hamile olduğu hastanede ortaya çıktı

Milas ilçesinde annesi Sevgi S. (39) ve babası Doğan A.'nın (42) boşanmasının ardından velayet davası sürdüğü için Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurtta kalan Y.S.A., 2020 yılının Ağustos ayında intihara kalkıştı. Bu olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine kent merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi.

Hastanede 38 haftalık hamile olduğu anlaşıldı

Ekim ayında burada rahatsızlanan Y.S.A.'nın kaldırıldığı hastanede 38 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Y.S.A., 1 gün sonra erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yetkilileri, durumu polis ekiplerine ve annesi Sevgi S.'ye bildirdi.

Sapığın da 10 yaşında kızı varmış!

Sevgi S., kızından Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki kafeteryada çalışan Selçuk Çatalcam'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan, 10 yaşında kız çocuğu babası Selçuk Çatalcam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yurttan izin alıp kafeteryaya gitti

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Y.S.A.'nın, kaldığı yurttan izin alarak Milas'ta kafeteryaya gittiği, burada garsonluk yapan Selçuk Çatalcam ile konuştuğu ve konuşmada yaşı ile kaldığı yeri de söylediği belirtildi. Birkaç gün sonra Y.S.A.'nın bir kez daha aynı kafeye geldiği, Çatalcam ile birbirlerinin telefon numaralarını aldıkları belirtildi.

Tenha bir yere götürüp tecavüz etti

Çatalcam'ın 2020 yılı Şubat ayında Y.S.A.'nın kaldığı Fethiye'ye gittiği, okul çıkışında Y.S.A.'yı, 'bir yerlerde oturma' bahanesiyle arabaya bindirip tenha yere götürüp önce istismar ardından da tecavüz ettiği belirtilen iddianamede; Selçuk Çatalcam'ın "Ailenle konuşurum. Yaşın dolduğunda evleniriz" diyerek Y.S.A.'nın yaşının 18'in altında olduğunu bildiğini bir kez gösterdiği belirtildi.

DNA örneğiyle kesinleşti

Olaydan 38 hafta sonra rahatsızlanan Y.S.A.'nın, kaldırıldığı hastanede hamile olduğu tespit edildiği, ifadesinde, Çatalcam'ın istismarına uğradığını söylediği de iddianamede yer aldı. Gözaltına alınan Selçuk Çatalcam'n, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini savunduğu, doğan çocuktan alınan DNA örneğinin ardından olayın kesinleştiği kaydedildi. Savcı, iddianamede, Selçuk Çatalcam'ın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 45 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

İndirimsiz ceza aldı

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Selçuk Çatalcam, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Y.S.A.'nın ailesi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Karardan önce son sözü sorulan Çatalcam, pişman olduğunu, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini ve 10 yaşında çocuğunun olduğunu söyledi.

Y.S.A.'nın avukatı İslam Gezer, sanığın işlediği suçun tüm kanıtlarıyla ortada olduğunu söyleyerek, en ağır cezayı alması talebinde bulundu. Çatalcam'ın avukatı ise müvekkilinin Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini öne sürerek, hata hükümlerinden yararlanmasını talep etti. Konuşmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Selçuk Çatalcam'ı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan indirimsiz olarak 24 hapis cezasına çarptırırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise ceza vermedi.

Kararı değerlendiren Y.S.A.'nın avukatı İslam Gezer, "Mahkeme hiçbir indirime yer vermeden cinsel istismar yönünden 24 yıl hapis cezasına hükmederek sevindirici bir karar verdi" dedi.