Adana'da karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti

Dört kulaklı kedi "Midas"ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor

Dört kulaklı doğan kedi "Midas"ın adına sahibince sosyal medyada açılan hesap büyük ilgi görüyor. Midas'ı sahiplenen Canis Döşemeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört kulaklı kediyi arkadaşlarının arka bahçesinde gördüğünü söyledi. Kediyi ilk gördüğünde tedirgin olduğunu belirten Döşemeci, "Ama kucağıma ilk aldığım an ilk görüşte aşk. O bize çok alıştı, biz ona çok alıştık." dedi.