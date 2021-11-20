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'Bu çalışma Türkiye'nin küresel güç olma vizyonuna önemli katkı sağlayacak'

Başkan Demir: Bu programla başladığınız yolculuğunuz 10, 20, 30 sene sonra 'ne güzel bir hatıraydı, başladık, yıllarca bu ekiple yürüdük ve şunları başardık' diyeceğinize inanıyorum. Bu da Türkiye'nin çıtasını yükseltecek, küresel güç olma vizyonuna önemli katkı sağlayacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Kasım 2021 13:32
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'Bu çalışma Türkiye'nin küresel güç olma vizyonuna önemli katkı sağlayacak'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Vizyoner Genç KÖK Programı"nın, Türkiye'nin küresel güç olma vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Demir, "Vizyoner Genç KÖK Programı"nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hayalleri uğruna fedakarlık yapabilen gençler olduğu sürece geleceğe inançlarının tam olduğunu söyledi.

Kendilerinin bir nesil olarak bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ancak gençlerin mutlaka çok daha iyisini gerçekleştirmesi gerektiğini dile getiren Demir, "Yapacaksınız, buna da inanıyoruz. Son yıllarda görülen hareketlilik bunun bir işareti." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "TEKNOFEST gençliği" vurgusuna işaret eden Demir, "TEKNOFEST aslında bir potansiyelin ne olduğuyla ilgili bir gösterge oluşturdu. İnşallah bu potansiyelin müthiş bir enerjiyle ortaya çıktığını göreceğiz." diye konuştu.

KÖK'ün bir pilot program olduğunu belirten Demir, düşük bir sayıyla başladıklarını ve programın sürekli kontrol ayarlarını yapacaklarını ve sayıyı da şirketlerin gayretiyle artıracaklarını anlattı.

- "Türkiye çapında bir çığa dönüşmesini bekliyoruz"

Savunma sanayisiyle başlamış olsalar da KÖK programının bir bilgi, bilim, sanayi ve teknoloji seferberliği olduğunun altını çizen Demir, Türkiye çapında benzer amaçlarla yürütülen birçok programın birlikte koordine edilmesinin önemine işaret etti.

Demir, "Herkes kendi bulunduğu ortamda en iyisini yapma idealiyle bazı programlar başlatabilir ama bunlar birbirinden habersiz yürüyorsa gereken sinerjiyi oluşturamayız. Bunun için KÖK programı bir modeli, bir kavramı ortaya koyacak ve bir pilot programı olacak. Bu pilot programın başarıları, diğer programları tetikleyecek. Geri bildirimler, programı daha da mükemmelleştirecek. Türkiye çapında bir kar topu olarak başlayıp, büyük bir çığa dönüşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, teknolojik gelişmeler ne getirirse getirsin, nitelikli insan gücüne ihtiyacın hiçbir zaman azalmadığını vurgulayarak, gençlerin kabiliyetini keşfedip onları doğru yönlendirmek ve Türkiye çapında bir değere çevirmek gerektiğini söyledi.

İdealleri gerçekleştirme konusunda azim ve kararlılıkla çalışmalar sürdürülürken çeşitli engellerle karşılaşılabileceğinin altını çizen Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zorluklar bizi güçlendirir. Bu hiçbir zaman hayal kırıklığına sebep olmasın. Hayal kırıklığı yaşadığınız, umutsuz olduğunuz anda kendisine danışacağınız, elinizden tutmasını beklediğiniz veya derdinizi açabileceğiniz bir insan, bu sistemle etrafınızda olacak. Bu sistemle inşallah ömür boyu devam edecek birliktelikler, arkadaşlıklar, yoldaşlıklar da gerçekleştirilecek. Bu programla başladığınız yolculuğunuz 10, 20, 30 sene sonra 'ne güzel bir hatıraydı, başladık, yıllarca bu ekiple yürüdük ve şunları başardık' diyeceğinize inanıyorum. Bu da Türkiye'nin çıtasını yükseltecek, küresel güç olma vizyonuna önemli katkı sağlayacak. Siz, inşallah bizim yaşımıza geldiğinizde küresel bir güç olmuş, artık dünyada hiç kimsenin parmak sallamasına müsaade etmeyen, kendi ve mazlumların çıkarlarını koruyan, bir dakika diyen, haksızlığa zulme karşı direnen bir Türkiye göreceksiniz ve bunların mimarları da sizler olacaksınız. Bunu yaparken de dünyada teknolojinin, insanlığın faydasından çok zararına, ölüme ve zulme sebep olan yönünü de inşallah insanlığın refahına ve adalete doğru evirecek bir gayreti başlatacaksınız."

Konuşmasının ardından Demir'e üzerinde çırakların imzalarının olduğu bir forma hediye edildi.

Demir, TR Eğitim ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Çağlar Demirkan, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve Savunma Sanayii Akademi Başkanı Cenk Aktaş'ın katılımıyla KÖK Programı için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

- KÖK hakkında

KAPAT [X]

KÖK, SSB himayesinde başlatılan Vizyoner Genç Programı kapsamında, Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji AŞ koordinasyonunda yürütülen ve ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ROKETSAN, HAVELSAN ve STM'nin katkılarıyla oluşturulan bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildi.

Usta çırak rehberliği, eğitim, vizyon ve destek programlarından oluşan KÖK, lisanslarının birinci yılını başarıyla tamamlayarak ikinci yılına başlayan üniversite öğrencilerini hedefliyor.

KÖK Programı'na toplam 1112 başvuru alındı ve 983'ü kriterlerinin tümünü sağlayarak geçerli başvuru olarak kaydedildi.

#İsmail Demir# TEKNOFEST# Vizyoner Genç KÖK Programı
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