Yunanistan ve Suriye sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de DEAŞ mensubu olduğu belirlendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Kasım 2021 14:17
Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu olmak üzere 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Bunlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.