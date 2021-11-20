Erdoğan telefonla bağlanarak partililere hitap etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı Gümüşhane AK Parti İl Danışma Toplantısı'na telefonla bağlanarak partililere hitap etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Kasım 2021 15:00
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı Gümüşhane AK Parti İl Danışma Toplantısı'na telefonla bağlanarak partililere hitap etti.