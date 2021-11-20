Ali Yalçın: Helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş

Cami, manzarayı kapattığı iddiasıyla mahkemeye verildi
Cami, manzarayı kapattığı iddiasıyla mahkemeye verildi
'Mavi Marmara' gemisi icradan satışa çıkarıldı
'Mavi Marmara' gemisi icradan satışa çıkarıldı
İki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
İki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
'Sözleşmelilerin kadroya geçmesi bu dönemde neticeye varılacak'
'Sözleşmelilerin kadroya geçmesi bu dönemde neticeye varılacak'
Cem Küçük: İlaç, elektrik, yeme-içme pahalanacak, vatandaş dişini sıkacak
Cem Küçük: İlaç, elektrik, yeme-içme pahalanacak, vatandaş dişini sıkacak
TRT Haber'de sürpriz ve şaşırtan ayrılık
TRT Haber'de sürpriz ve şaşırtan ayrılık
Kurbanlığı ararken hayatını kaybetmişti...Ölüm nedeni tespit edilemedi
Kurbanlığı ararken hayatını kaybetmişti...Ölüm nedeni tespit edilemedi
Ankara'da rüşvet operasyonunda 6'sı kamu görevlisi 10 kişi tutuklandı
Ankara'da rüşvet operasyonunda 6'sı kamu görevlisi 10 kişi tutuklandı
Zam yapan meslektaşlarına kızdı, ekmeği 2,25 liradan satışa sundu
Zam yapan meslektaşlarına kızdı, ekmeği 2,25 liradan satışa sundu
Prof. Yavuz: İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok
Prof. Yavuz: İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok
Özel okul öğrencileri için eğitim-öğretim desteği tutarları belirlendi
Özel okul öğrencileri için eğitim-öğretim desteği tutarları belirlendi
Ülkeler bazında asgari ücret tutarlarını açıklıyoruz
Ülkeler bazında asgari ücret tutarlarını açıklıyoruz
Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi
8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi
Konut kredilerinin yeni faiz oranları tablolara nasıl yansıdı?
Konut kredilerinin yeni faiz oranları tablolara nasıl yansıdı?
İllegal yayınlara anında müdahale edilecek
İllegal yayınlara anında müdahale edilecek
İŞKUR'dan istihdam hamlesi
İŞKUR'dan istihdam hamlesi
Mahkumların gözü Meclis'te: Koronavirüs izni uzayacak mı
Mahkumların gözü Meclis'te: Koronavirüs izni uzayacak mı
Resmi Gazete, Durmuş Yılmaz'ı doğrulamadı
Resmi Gazete, Durmuş Yılmaz'ı doğrulamadı
3 yeni fakülte kuruldu, 5 yüksekokul ise kapatıldı
3 yeni fakülte kuruldu, 5 yüksekokul ise kapatıldı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı. Yüzde 25 artış yapıldı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı. Yüzde 25 artış yapıldı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve öğretmenlik kanunu açıklaması
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve öğretmenlik kanunu açıklaması
MEB'den 'okullarda etkinlikler yapılamayacak' iddiasına yalanlama
MEB'den 'okullarda etkinlikler yapılamayacak' iddiasına yalanlama
Doktor ağabeyin başarısı 7 kardeşinin hayatını değiştirdi
Doktor ağabeyin başarısı 7 kardeşinin hayatını değiştirdi
Bakan Koca: Erzurum depreminde 4 kişi yaralandı
Bakan Koca: Erzurum depreminde 4 kişi yaralandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Durmuş Yılmaz: Bu akşam Resmi Gazeteyi takip edin
Durmuş Yılmaz: Bu akşam Resmi Gazeteyi takip edin
Metin Feyzioğlu açıkladı: Avukatlık asgari ücret tarifesi arttı
Metin Feyzioğlu açıkladı: Avukatlık asgari ücret tarifesi arttı
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 11,12 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 11,12 TL
17 OSB projesiyle 50 bin kişi istihdam edilecek
17 OSB projesiyle 50 bin kişi istihdam edilecek
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın: Helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce emekçilerle helalleşmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Kasım 2021 15:20
Yazdır
Ali Yalçın: Helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş

Yalçın, kentteki bir tesiste düzenlenen Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, belediyelerdeki sözleşmeli personellerin sorunlar yaşadığını belirtti.

Sözleşme zamanı olan 31 Aralık'ın yaklaştığını ifade eden Yalçın, bazı işçilerin işten çıkarılma korkusu nedeniyle tedirgin olduklarını vurguladı.

31 Mart seçimlerinden sonra CHP'li, HDP'li ve İYİ Partili belediyelerin çok sayıda kişiyi kapının önüne koyduğunu savunan Yalçın, "Memur bu memur, iki satır yazı, 'görülen lüzum üzerine işinize son verilmiştir' bu kadar, başka bir şey yok, savunma yok." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Hak-İş açıkladı 14 bin civarında kişiyi işten atmış ve 40 küsur bin yeni işçi almış" diyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Çevrim içi toplantı yapmıştık. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Sayın Başkan, belediyelerinizde sözleşmeli memurun işine son veriliyor. Adana Büyükşehir Belediyenizde 468 kişi kapının önüne konuldu, memur.' dedim. Onların hakkını savunmak da bize kaldı. 468'i de Kamu-Sen üyesi. Bir tane eylemlerini gördünüz mü? Onun için ben diyorum ki, helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş. Adamların ekmeğini bir iade et, önce emekçiyle helalleş. Milleti tehdit diyor. Öğretmenler Günü'nde öğretmeni tehdit ediyor. İşçi Günü'nde işçiye laf söylüyor. Bir de belediye başkanına söyle, bir genel başkan olarak 'Emekçiye dokunulmayacak, kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak. Garantisi benim dedim, siz neden benim karizmamla oynuyorsunuz?' diye bir de onlara laf söyle, onları tehdit et."

- "Emekçinin ekmeğiyle oynamayın"

Yalçın, belediyelerde çok sayıda kişinin işten çıkarıldığını, bu şekilde çalışanların da tedirgin olduğunu vurguladı.

"Emek mücadelesini kucaklayın, kundaklamayın. Emekçinin ekmeğiyle oynamayın." diyen Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onlardan bana mesaj geliyor. 'Başkanım, 31 Aralık'ta bizim işimize son verilecek mi?' diye. Onun için emek mücadelesini kucaklayın, kundaklamayın. 'Emekçinin ekmeğiyle oynamayın.' diye cümle kurunca siyasi anlamda cümle kuruyoruz sanıyorlar. İşimizi söylüyoruz, o dert bana geliyor. O arkadaş bana geliyor. Bilgisayar işletmenini hayvan barınağına sürmek neyin nesi? Orkestra şefini Park Bahçeler'e sürmek neyin nesi? 1500 kilometre öteye sürgün yaptılar görevlendirme adı altında. Olmaz, samimi davranılması lazım."

Yalçın, 3600 ek gösterge sürecinin tüm kamu görevlilerini memnun etmesi için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyacaklarını da kaydetti.

Toplantıya Memur-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç ve sendika üyeleri katıldı.

#CHP# Kemal Kılıçdaroğlu# emekçi# İŞÇİ# işten çıkarma# Memur-Sen# Ali Yalçın
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve öğretmenlik kanunu açıklaması
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve öğretmenlik kanunu açıklaması
Metin Feyzioğlu açıkladı: Avukatlık asgari ücret tarifesi arttı
Metin Feyzioğlu açıkladı: Avukatlık asgari ücret tarifesi arttı
TBB Başkanı Feyzioğlu: HSK'nın yapısı değişmeli
TBB Başkanı Feyzioğlu: HSK'nın yapısı değişmeli
'Kim bana hangi sertlikte cümle kurarsa kursun onun da başkanıyım'
'Kim bana hangi sertlikte cümle kurarsa kursun onun da başkanıyım'
DİSK'in asgari ücret talebi belli oldu
DİSK'in asgari ücret talebi belli oldu
Kovid sonrası ameliyatlar başlayınca kan ihtiyacı arttı
Kovid sonrası ameliyatlar başlayınca kan ihtiyacı arttı

Bu Habere Tepkiniz

Muhakkik olarak belirlenme atama mı, görevlendirme midir?
Muhakkik olarak belirlenme atama mı, görevlendirme midir?
Danıştay 2. Dairesinin yeni yayınlanan bir kararında, Devlet memurlarının muhakkik olarak tayin edilmesi işleminin atama mı yoksa görevlendirme mi olduğu hususunda ilk derece mahkemesince bile hataya düşüldüğü görülmüştür.
6 sağlık personelinin görev tanımlarında değişiklik yapıldı
6 sağlık personelinin görev tanımlarında değişiklik yapıldı
Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre bazı sağlık personelinin görev tanımlarında değişiklik yapıldı.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Resmi Gazete yayımlandı, işte gazetede yer alan kararlar
Resmi Gazete yayımlandı, işte gazetede yer alan kararlar
20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Sayıştay'dan üniversitelere 'gelir getirici faaliyetlerle' ilgili önemli uyarı!
Sayıştay'dan üniversitelere 'gelir getirici faaliyetlerle' ilgili önemli uyarı!
Emeklilik için yaşı bekleyen öğretmen istifa ederse, özlük hakları saklı kalır mı?
Emeklilik için yaşı bekleyen öğretmen istifa ederse, özlük hakları saklı kalır mı?
Görevinden ayrılan veya istifa eden öğretmenler de 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı?
Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı?
Kontrol muayenesinde engel oranı düşen emekli memurun, emekli maaşı kesilir mi?
Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?
Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanı dışında görevlendirilen öğretmenlerin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saati sayılarına dair görüş yazısını yayımlıyoruz.
Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi
Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi
Dicle Üniversitesi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi. Üniversite 21 alanda görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı yapmıştı
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar
Güvenlik soruşturması için oluşturulan 'Değerlendirme Komisyonu'nun başkanı kim olacak?
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Dört kulaklı kedi "Midas"ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor
Dört kulaklı kedi "Midas"ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor
Dört kulaklı doğan kedi "Midas"ın adına sahibince sosyal medyada açılan hesap büyük ilgi görüyor. Midas'ı sahiplenen Canis Döşemeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört kulaklı kediyi arkadaşlarının arka bahçesinde gördüğünü söyledi. Kediyi ilk gördüğünde tedirgin olduğunu belirten Döşemeci, "Ama kucağıma ilk aldığım an ilk görüşte aşk. O bize çok alıştı, biz ona çok alıştık." dedi.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Küresel araştırma: Maske takmak Covid-19'a yakalanma riskini...
Küresel araştırma: Maske takmak Covid-19'a yakalanma riskini...
Maske, hijyen ve sosyal mesafe Covid-19?a karşı önemini korumaya devam ediyor. Konuyla ilgli yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, maske takıldığında Covid-19 bulaşma oranının yüzde 53 azaldığını keşfetti.