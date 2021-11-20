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Uyuşturucunun kimyasal parmak izi çıkarılıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından haziran ayında, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kriminal Daire Başkanlığı'nda uyuşturucu maddelerin profilleme çalışmalarına başlandı. Buna göre, bileşenlerine ayrılan uyuşturucu maddelerin yurt içinde ele geçirilen diğer maddeler ile bağlantıları tespit edilip, uyuşturucunun içindeki kimyasallardan kaynağa ulaşılıyor. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Ebru Koç, "Bu çalışma sayesinde, ülke genelinde yakalanan uyuşturucunun kimyasal parmak izi çıkarılarak farklı yer ve zamanlarda ele geçirilen uyuşturucu ile bağlantı kurulabiliyor" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Kasım 2021 15:28
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Uyuşturucunun kimyasal parmak izi çıkarılıyor

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, haziran ayında uyuşturucu profilleme çalışmasına başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı laboratuvarlarda yapılan çalışmalarla, uyuşturucu maddeler bileşenlerine ayrılarak kimyasal parmak izleri çıkarılıyor. Bu sayede farklı yer ve zamanlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında bağlantı kurulabilirken, maddelerin kaynağına ulaşmak da mümkün hale geliyor. Bakanlığın yaklaşık 1 yıl boyunca üzerinde çalıştığı projenin uygulamaya konulmasının ardından illerden alınan numuneler, Kriminal Daire Başkanlığı'nda toplanıyor ve gerekli raporlamaların ardından ilgili kurumlara bilgi veriliyor.

KİMYASAL PARMAK İZİ

Çalışmayla ilgili bilgi veren Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Ebru Koç, projenin startının verilmesinin ardından suçla ve suçluyla mücadelede önemli adım atıldığını kaydetti. Koç, "İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'nun öngörü ve talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı, nüfus ve göç idarelerindeki tüm datalar ile parmak izi DNA ve balistika alanlarında elde edilen veriler birbirlerine entegre edilmiş ve bu zamana kadar faili meçhul kalmış birçok vaka aydınlatılmıştır. Yine bakanımızın talimatıyla Kriminal Daire Başkanlığı'mız bünyesinde uyuşturucu profilleme çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma ile ülke genelinde yakalanan uyuşturucu maddelerin kimyasal parmak izi çıkarılarak farklı yer ve zamanlarda ele geçirilen uyuşturucu ile bağlantı kurulabilmekte" diye konuştu.

SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELEYE BİLİMSEL DESTEK

Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan uzman polis memuru Hatice Seçil Selimoğlu ise "Son dönemin en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadelede, uyuşturucu suçları üzerine suç ve suçlu ile mücadeleye bilimsel yöntemlerle destek vermekteyiz. Bu bağlamda 7 ilimizden tarafımıza gönderilen bulguların kimyasal incelemeleri yapılarak delil tespiti sağlanmakta olup, yasa kapsamında suç unsuru olan uyuşturucular hakkında uzmanlık raporu düzenlemekteyiz. Maddenin sahip olduğu safsızlık ve izler sayesinde kimyasal parmak izi çıkarılarak daire başkanlığımız tarafından profilleme ismi verdiğimiz irtibatlandırma çalışması yapılıyor. İrtibat tespit edilmesi halinde soruşturmayı yürüten birime yeniden bir uzman raporu hazırlamaktayız. Ayrıca kimyasal incelemeler şube müdürlüğünde patlayıcı madde, patlama ve yangın artıkları incelenmekte olup atış artıkları tespiti yapılmakta atış mesafesi hakkında da uzmanlık raporu hazırlanmaktadır" dedi.

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