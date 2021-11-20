Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında tatbikat
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen müşterek tatbikatın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Kasım 2021 15:34
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi" denildi.
Paylaşımda, tatbikatın görüntülerine de yer verildi.
Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi. pic.twitter.com/FkCkobzzm2T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2021