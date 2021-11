Pazarkule Sınır Kapısı'nda, peron sayısı 3'e çıkacak

Edirne'de, Pazarkule Sınır Kapısı'nın genişletilmesi için geçen ay bölgede İl Özel İdaresi'ne ait 14 bin 518 alan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na devredildi. 3 Kasım'da modernizasyon çalışması için ihalesi yapılan gümrük kapısındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Edirne Valisi Ekrem Canalp, yüzde 200'lük bir kapasite artışına gidileceğini kaydetti. Pazarkule Sınır Kapısı'nda 1 olan peron sayısının 3'e çıkacağını söyleyen Vali Canalp, kapasite artışıyla beraber Edirne ekonomisine katkı sağlanacağını dile getirdi. Pazarkule'nin Edirne ekonomisi için çok kritik bir noktada olduğunu ifade eden Canalp, "Pazarkule bizim açımızdan ticari ve ekonomik olarak çok kritik noktada. Çünkü orada tek giriş ve tek çıkış yapılıyor, çünkü tek peron var. Peron tek olduğu zaman şöyle bir sıkıntı çıkıyor ortada; gelen insanlar her zaman için belli şekilde kuyruğa bakıyor, eğer kuyruk belli bir rakamın üzerine çıkarsa gelmiyorlar. Kapasite ne kadarsa o kadar gelebiliyor. Şu anda yeni, işlemlerini tamamlamış olduğumuz, ihalesi yapılmış olan Pazarkule'nin yenilenmesi ile birlikte 1 olan peron sayısı 3'e çıkacak. Yüzde 200'lük ilave kapasite artışı ile beraber" dedi.

'EDİRNE EKONOMİSİNE 2 DAMARDAN DAHA KAN AKACAK'

Kapasite genişlemesiyle Edirne ekonomisinin daha da canlanacağını söyleyen Vali Canalp, "Bulgarlar'dan Edirne ekonomisi çok faydalanıyor çünkü Kapıkule Sınır Kapısı çok büyük, çok insan gelebiliyor. Aynı şey şu anda, kapasite artışıyla beraber Pazarkule için de söz konusu olacak. Yani dolayısıyla Edirne'nin ekonomisine, ticaretine, esnafına ilave iki tane damardan daha kan akmaya başlayacak ve Edirne iki kanaldan daha beslenme imkanına kavuşacak ve bu da muazzam bir katkı olarak bize dönecek" diye konuştu.

'İPSALA VE HAMZABEYLİ'DE TIR KUYRUKLARINA SON VERECEĞİZ'

Vali Canalp, İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları'nda da TIR Parkı çalışmalarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda İpsala'da, İpsala Belediyesi'ne ait olan bir alan satın alınmak suretiyle oradaki ticaret odalarının kurduğu UMAT şirketi orada büyük bir TIR parkının inşaatını devam ettiriyor. O TIR parkı da bittiği zaman İpsala'da da 'TIR kuyrukları tarih olmuştur' diyebileceğiz. Aynısını Hamzabeyli'de de yapmak zorundayız. Orada bir TIR parkı vardı ve onun kapasitesini büyüttük. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın işlettiği TIR parkıydı. Kapasitesini büyüttük ama buna rağmen ihtiyaç devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin ihracatı her gün, her hafta, her ay artarak devam ediyor. Bizim de bu artan kapasiteyi karşılayacak yeni alanlara ihtiyacımız var. Bu alanda da Edirne Ticaret ve Odamızın Başkanı Recep Zıpkınkurt orasının işlemlerini devam ettiriyor. Orada ilave yeni bir alanı eklemek suretiyle de inşallah Hamzabeyli'de de TIR kuyruklarını sonlandırmış olacağız"