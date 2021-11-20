Kurtlar Vadisi'ne rakip mi geliyor?
Osman Sınav imzalı atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen diziyle ilgili sosyal medyada 'Kurtlar Vadisi'ne rakip olacak' yorumları yapıldı.
Yalnız Kurt dizisi ülkede yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
İLK TANITIMI YAYINLANDI
Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu'nun üstlendiği Yalnız Kurt'un çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı.
Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.
"ASLI KURTTUR, KURT YAVRUSU KURT OLUR"
Kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaşan fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi. Heyecanı doruklara çıkaran tanıtıma, ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU
Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alacak.
Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.