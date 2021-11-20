Bakan Soylu, Hatay'da İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Bakan Soylu, toplantının düzenlendiği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Soylu, daha sonra terör, uyuşturucuyla mücadele, asayiş ve düzensiz göç konularının değerlendirildiği İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 saat süren toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Oramiral Ahmet Kendir, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile diğer ilgililer katıldı.