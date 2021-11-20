Konya'da otogara gelen yolcular canlı müzikle karşılanıyor

Canlı müzik performansı, cuma, cumartesi ve pazar günleri 18.30-19.30 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışının en güzel örneklerinden birini daha terminalde hayata geçirdiklerini söyledi.

Terminale gelen yolcuları güzel bir sürpriz beklediğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Konya Kitapçısı'nda 'yolculuk öncesi ve sonrası bir müzik molası' sloganıyla şehrimizden seyahat eden yolcular için canlı müzik dinletisi sunuyoruz. Terminale gelen yolcuların bekleme esnasında canlı müzik eşliğinde hoşça vakit geçirmelerini istiyoruz. Ayrıca başlattığımız bu yeni uygulamayla Konya'nın kültür ve sanat yönünü de özellikle şehir dışından gelen insanlarla buluşturmuş oluyoruz."

Canlı müziğin güzel sanatlar öğrencilerince icra edildiğini belirten Altay, öğrenciler için de sanatlarını rahatlıkla sergileyebilecekleri bir alan oluşturduklarını dile getirdi.

Yolcular ise uygulamayı çok beğendiklerini söyleyerek, Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.