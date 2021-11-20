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Tasfiye edilen faizsiz konut şirketleriyle ilgili karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), tasfiye halindeki 21 şirketten 6 şirketin sözleşmelerinin, Katılım Evim ve İmece Evim'e devredileceği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Kasım 2021 16:22
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Tasfiye edilen faizsiz konut şirketleriyle ilgili karar

BDDK ve TMSF'nin internet sitelerinde yer alan açıklamada, BDDK ve TMSF'nin dört aydır yaptıkları çalışmalar neticesinde, tasarruf finansman şirketlerinin yaptığı uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle tasfiye sürecinin 10 yılı aşacağı öngörüldüğünden, faaliyetlerine devam eden iki şirketin taleplerinin kabul edildiği belirtilerek, "Buna göre, tasfiye halindeki 21 şirketten 6 şirketin sözleşmeleri, Katılım Evim ve İmece Evim'e devredilecektir." denildi.

BDDK ve TMSF'nin çözüm için yürüttüğü çok yönlü çalışmaların sonucunda Katılım Evim ve İmece Evim firmalarıyla, var olan şartlarda tasarruf sahipleri için olabilecek en iyi çözüm olarak, mevcut sözleşmeleri devralmaları konusunda anlaşma sağlandığı bildirilen açıklamada, Birevim AŞ'nin ise daha önce Çözüm Tasarruf AŞ adlı firmayı devralmasına onay verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tasarruf finansman sektörüne güvenin yeniden tesis edilmesi ve kaygıların giderilmesi için büyük özveri gösteren iki şirketle imzalanacak anlaşma sayesinde, tasfiye halindeki 21 şirketten 6 tanesinin müşterileri, yıllarca beklemeden, en az mağduriyetle ev veya otomobil sahibi olabilecektir. Devir protokollerinin TMSF ve BDDK kurullarında onaylanmasının ardından, detaylar TMSF, BDDK ve şirketlerin internet sitesinden önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Tasfiye çalışmaları devam eden 21 firmanın ortakları ve kanuni temsilcileri ile ilgili 6183 sayılı kanun kapsamındaki takipler kesintisiz sürdürülecektir. BDDK ve TMSF tarafından, geride kalan 15 şirketle ilgili etkin ve yoğun çalışmalara devam edilmektedir."

İŞTE TASFİYE EDİLEN ŞİRKETLERİN TAM LİSTESİ;

1- İktisatevim Gayrimenkul AŞ

2- Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ

3- Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

4- Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ

5- Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

6- Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ

7- Yaşamevim Gayrimenkul AŞ

8- HH Aydın Yatırım Holding AŞ

9- İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

KAPAT [X]

10- Varlıkevim Gayrimenkul AŞ

11- İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ

12- İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ

13- Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ

14- Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

15- Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ

16- Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ

17- Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ

18- Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ

19- Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ

20- Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ

21- Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ

İRADİ TASFİYEYE YÖNLENDİRİLEN 8 TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETİ DE ŞÖYLE;

1- Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

2- Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar AŞ (İradi tasfiye)

3- Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. AŞ (İradi tasfiye)

4- Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

5- Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

6- Umutevim Yatırım Organizasyon AŞ (İradi tasfiye)

7- Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

8- Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

#BDDK# İmece Evim# Katılım Evim
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