Yeni Şafak yazarı: Enerji meselesi can sıkmaya devam ediyor

Yılmaz, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) metninde de bu konuya atıfta bulunulduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararını gördük. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %16'dan %15'e indirdi. Karar metninde bir sonraki toplantı için de önemli bir yönlendirme yapıldı.

ENERJİ VE GIDA MESELESİ CAN SIKMAYA DEVAM EDİYOR

Bu köşedeki yazılarımı takip edenlerin hatırlayacağı üzere bir süreden bu yana küresel gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın tüm ekonomilerin temel sorunu haline geldiğini defalarca izah etmiştim. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye ekonomisi de enerji, gıda ve lojistikteki küresel fiyat artışlarından olumsuz bir şekilde etkileniyor. Nitekim, PPK metninde de bu duruma atıf var. Kurul da "Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır." İfadesini metne koyarak bu duruma dikkat çekiyor.

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