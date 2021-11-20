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Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarını değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda fiyatları konusunda iktidara çağrılarda bulunarak, "Tüketiciye nefes aldırabilmek için gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan yüzde 8'lik KDV önümüzdeki 6 ay boyunca sıfırlanmalı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Kasım 2021 18:57
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Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarını değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, zorlu kış şartlarında halkı korumak için bir mücadele başlattığını belirtti.

Bu mücadeleyi sonuna kadar vermekte kararlı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir yanda kara kış fonu çağrımı her fırsatta yeniliyorum. Diğer yanda, en acil alanlarda çeşitli paydaşlarla bir araya geliyorum. Birlikte halkımızın için çözüm yollarını masaya yatırıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şu çok açık ki saray iktidarı, tümden aklını yitirmiş durumda ve ülkeyi hızla uçuruma sürüklemektedir. Merkez Bankası müdürü şahsım Erdoğan, son hamleleriyle Türk Lira'mızın değerini hiç etmeye, devam ediyor. Dolar 11 liranın üzerine çıktı. Daha da nereye çıkacağını kimse bilmiyor. Ama bu duruma alışmayacağız. Biz saraydan artık durmasını istiyoruz, sadece durmasını. Bu saray ve şahsım iktidarı belli ki ülkeyi de halkımızı da gözden çıkarmış. İşte bu yüzden bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Bunun da farkındayız. Enerji konusunda verdiğimiz mücadelenin yanına yeni bir cephe açacağımı ifade etmiştim, gıda mücadelesi. Türkiye'de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. 7 milyon 587 bin 123 kişinin aylık geliri asgari ücretin üçte biri. Her geçen gün çocuklarımız daha büyük bir açlığa ve sefalete sürükleniyor."

İşte bu nedenle kara kış şartlarında en hayati konuların başında gıdaya erişimin geldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, kent yoksulluğunun bu denli derinleştiği, köylünün, çiftçinin can çekiştiği bir dönemde iktidarın attığı her adımın insan onuruna yakışmayacak durumlara yol açtığını ileri sürdü.

Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesi ve artan maliyetler nedeniyle en temel gıda ürünlerine peş peşe zamlar yağdığını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray iktidarının güdümünde hareket eden TÜİK'in verilerine baktığımızda bile durum içler acısı." dedi.

Geçen yıldan bu yana karnabaharın yüzde 124, patatesin yüzde 69, tavuk etinin yüzde 68, domatesin yüzde 62, ayçiçek yağının ise 60 zamlandığını aktaran Kılıçdaroğlu, un fiyatının ise yüzde 122 zamlanarak, bazı illerde 50 kiloluk un fiyatlarının 300 lirayı geçtiğini anlattı.

İnsanların ekmek alırken bile iki kez düşünmek zorunda kaldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, bebek mamasının bile son bir yılda yüzde 114 zamlandığını söyledi.

"Aç bebeklerin göz yaşının vebali çok ağırdır" diyen Kılıçdaroğlu, üreticinin ve çiftçinin bitap durumda olduğunu iddia etti.

- "Üretim azaldıkça fiyatlar da ucu açık bir şekilde artmaya devam ediyor"

Haciz gelmiş veya gelmek üzere olan çiftçi sayısının 100 bini geçtiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Çiftçi bu haldeyken üretim gittikçe azalıyor, içerdeki üretim azaldıkça fiyatlar da ucu açık bir şekilde artmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Ülkenin bu halini kendisinin kabul etmediğini, halkın da bunu asla istemediğini aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, tüm bu şartlar nedeniyle tıpkı enerji sektörü paydaşlarını davet ettiği gibi bu sefer de gıda sektörü temsilcilerini davet ettiğini ve onlarla konuştuklarını söyledi.

Gıda üreticileri, perakendecileri ve sektör birlikleri ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, onları ve sıkıntılarını dinlediğini ayrıca kendi görüşlerini de paylaştığını kaydetti.

Bu istişarenin ardından buradan bir çağrı yaptığını dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"O şahsa açık ve net bir sesleniyorum, bu sesi duymasını istiyorum. Gereğini yaparsa buradan siyasi puan alacağını o da biliyor, ben de biliyorum. İnanın hiç umurumda değil, yeter ki insanımızın onuru, haysiyeti daha fazla zedelenmesin. Daha önce ifade etmiştim yine ifade edeyim, Kara Kış Fonu'nu hemen kur. Vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver. Halkımızın mutfağındaki yangını hafifletmek için şu sayacağım 6 maddenin derhal uygulanmasını talep ediyorum. Bir, Ziraat Bankası kuruluş amacına uygun olarak hareket ederek çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli. İki, çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli ve geliri oranında yeniden yapılandırılmalı. Çiftçinin kullandığı elektrikte, KDV, TRT payı gibi ek kalemler tümüyle kaldırılmalı. Üç, bankalarda ve tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçilerimizin borçlarına gelen faizler derhal silinmeli. Kredilerin geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli. Dört, tarımsal üretimde kullanılan mazotta KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılmalı ayrıca en son açıklanan tarımsal girdi destekleri en az iki katına çıkarılmalı. Beş, tüketiciye nefes aldırabilmek için gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan yüzde 8'lik KDV önümüzdeki 6 ay boyunca sıfırlanmalı. Altı, CHP'li belediyelerimizin pek çoğu kooperatiflerle iş birliği yaparak ucuz ve kaliteli gıdaya erişim sağlayan imkanlar sunuyor. Kara kışta bunu hızlıca yaygınlaştıracağız. Hangi partili olursa olsun tüm belediyelerde de bu uygulama hayata geçirilmeli. Saraydan derhal bu talimatları vermesini istiyorum. Açıkça söylüyorum, bu milleti kaderine terk etme ve bu adımları at."

Marketlerden de bir talebi olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, sayacağı 10 temel ürüne kış boyunca oluşacak enflasyon zamlarını yansıtmamalarını, mecbur kalmaları durumunda ise enflasyonun altında yansıtmalarını istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Evet, açıkça sizlerden yani marketlerden talebim bazı ürünlerde zarar etmeyi göze alın. Ama şunu kesin bir şekilde taahhüt ediyorum, iktidara geldiğimizde bu zararlarınızı kesinlikle tazmin edeceğiz. Zamdan muaf tutmanızı istediğim 10 hayatta kalma ürününü şöyle ifade ediyorum; un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebze. Bu ürünlere zam yapmayın, az önce söylediğim gibi, iktidara gelir gelmez bu süreçte oluşan tüm zararlarınızı kesinlikle hızlıca telafi edeceğiz. Ayrıca bu 10 kalem ürün için tüm zincir marketlerin üst düzey yöneticilerine bir mektup göndereceğim. Bu bir dayanışma çağrısıdır. Bu fedakarlığınızı telafi edeceğimize söz veriyorum, bir kez daha ifade etmek isterim. Halkımız müsterih olsun. İnsanımızın temel gıdadan mahrum kalmasına asla müsaade etmeyeceğim, bunu önlemek için bütün yolları deneyeceğim. Eğer irade varsa, yol da vardır. Bu ülkenin makus talihini kırmaya bizim irademiz var. Bunu da herkes böyle bilsin, özellikle saraydaki."

#CHP# Kemal Kılıçdaroğlu
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