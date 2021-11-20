Bakan Yanık, şehit Aybüke öğretmenin ailesini ziyaret etti

Kentteki temaslarının ardından şehit öğretmen Yalçın'ın Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret eden Yanık, anne Zehra Yalçın ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette, şehit öğretmen Şenay Aybüke için dualar edildi. Yanık, daha sonra Güleç Çocuk Evleri ve Yazıköy Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Safranbolu'da Cinci Hanı'nda bulunan Kahve Müzesi'ni de gezen Yanık, yetkililerden bilgi aldıktan sonra kentten ayrıldı.

Bakan Yanık'a, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve bazı daire müdürleri eşlik etti.