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İhalelerde usulsüzlük iddiası: 8 kamu personeli gözaltında

Mardin'de resmi ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Kasım 2021 22:46
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İhalelerde usulsüzlük iddiası: 8 kamu personeli gözaltında

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yönelik operasyon düzenlendi.

Merkeze bağlı Artuklu'da 2017-2018 yıllarındaki resmi ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çalışma gerçekleştirildi.

İhale evrakı ile bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük olduğunu belirleyen ekipler, aralarında yönetici ve teknik personelin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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