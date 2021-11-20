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Türk firma, İsviçreli firmaya ait LPG terminalini satın aldı

Enerji alanındaki milli yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Türk yatırım şirketi, İsviçreli firmanın Giresun'daki Karadeniz LPG terminalini bünyesine kattı. Terminal Rusya'dan getirilen LPG'nin dağıtımı açısından hayati önem taşıyor.

Kaynak : TRT
Eklenme : 20 Kasım 2021 22:51
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Türk firma, İsviçreli firmaya ait LPG terminalini satın aldı

Türk şirketlerinin enerji alanındaki yatırımlarına her geçen gün yenileri ekleniyor.

İsviçreli bir firmaya ait Giresun'daki LPG terminali Türk şirket tarafından 5 milyon dolara satın alındı.

BDY Group Lojistik Direktörü Yaşar Acaroğlu, "Firma hem bu bölgedeki lojistiğini rahatlatmak hem de tedarik noktalarının artırılması amacıyla alındı. Yabancı bir şirketten alınması da millileştirme açısından, Türkiye'de sermayenin kalması ve Türkiye'de yatırımların daha da genişletilmesi açısından çok daha etkin bir yatırım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

LPG sevkiyatı kısa sürede başlayacak

Giresun'daki terminal Rusya'dan getirilen LPG'nin dağıtımında kilit noktada.

LPG yüklü gemiler Rusya'dan Tirebolu açıklarına gelecek ve 2 buçuk kilometrelik borularla yakıt, terminale taşınacak. Ardından Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya dağıtım yapılacak.

LPG sevkiyatı kısa süre içinde başlayacak.

Firma geçen yıl Hatay'da yine bir LPG terminalini Rus enerji şirketinden satın almıştı.

Enerji alanında yapılan yatırımlar Türk şirketlerinin dünyadaki rakipleri ile rekabet eder hale gelebilmesinde önem taşıyor.

Hüseyin Atmiş

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