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Sabah yazarı Altınok'tan ekonomi yönetimine ağır eleştiriler!

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok 'Hükümete yakın kaynakların' yüzünü gören cennetlik başlıklı bugünkü yazısında ekonomi yönetimine bir dizi eleştiri yöneltti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 20 Kasım 2021 23:18
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Sabah yazarı Altınok'tan ekonomi yönetimine ağır eleştiriler!

Altınok yazısında söyleyecek bir şeyiniz yoksa sizleri o makamlarda zorla mı tutuyorlar diye bir soru yöneltti. Altınok yazısını şu şekilde sürdürdü:

Ekonomi yönetilemiyor algısı psikolojik

Altınok: Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan hükümete yakın "kaynaklar", Türkiye'de "ekonomi yönetilemiyor" yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını, bunun da "psikolojik" olduğunu söylemişler.

Peki acaba niye böyle diye hiç düşünüyorlar mıdır?

Muhalefete ekonomiyi niçin beğenmiyorsun diye sitem edemezsiniz

Altınok yazısını şöyle sürdürdü; Öyle ya, iktidarın muhalefete "Niçin ekonomiyi beğenmiyorsun, politikalarımızı alkışlamıyorsun, hep eleştiriyorsun" diye sitem etmesi saçma olur değil mi?

Ekonominin yarısı verilerse yarısının da psikolojik olduğunu bilmeyen yok.

O halde iktidarın ekonomi politikalarını belirleyen, şekillendiren, uygulayan kadrolar niçin beyanatlarında isim bile vermekten çekiniyorlar.

Diplomasi ya da ulusal güvenlikle ilgili bir mevzu olsa, Dışişleri'nde, Milli Savunma'da, MİT'te falan görevli olsalar bu gizliliği anlayacağız da... Ekonomiden konuşuyoruz. Nedir bu paravan arkasından seslenmeler?

Sözlerim Hande'nin isim vermediği "kaynaklarına" yönelik olarak algılanmasın. Zira bilmiyorum, belki de görevleri konuşmalarına engel teşkil eden isimlerdir.

Ekonomi alanında resmi görevleri olan tonla siyasetçi, danışman, akademisyen ne iş yapar?

Altınok: Ne var ki ekonomi alanında resmi görevleri olan tonla siyasetçi, danışman, akademisyen var.

Onları da sahnede hiç göremiyoruz. Ne TV programlarında varlar ne gazete haberlerinde... Gazetecilerin konuşma tekliflerini reddetmek şöyle dursun, görevleri gereği onların gazetelerin, televizyonların kapılarını aşındırmaları gerekmez miydi? Hele hele bugünlerde...

Hal bu olunca da kafasında soru işaretleri olan vatandaşın, uygulanan ekonomik model hakkında ağzından bir şeyler duyduğu tek isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oluyor.

KAPAT [X]

Ancak ekonomi, kurtlar sofrasından farksız dış politikada Türkiye'nin varoluş meselelerini çözmek gibi çok ciddi sorumlulukları olan Cumhurbaşkanı'nın zor mesaisinde yalnızca bir kalem.

Zaten bu yüzden de ekonomi yönetiminde dev bir kadro kurulmuş durumda.

Sizleri o makamlarda zorla mı tutuyorlar?

Altınok: Çıksınlar, konuşsunlar... Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında ana çerçevesini çizdiği ekonomik modelin ayrıntılarını anlatsınlar... "Psikolojik" dedikleri havayı dağıtmak için şeffaf şekilde argümanlarını dile getirsinler... Belirsizlikten, önünü görememekten elindeki üç kuruş birikimini piyasadaki mecralarda çarçur eden vatandaşın paniğini dindirsinler... "İşlerimizin başındayız, kontrol bizde, uğraşıyoruz" desinler...

Ama yüzlerini gören cennetlik.

Söyleyecek bir şeyiniz yoksa sizleri o makamlarda zorla mı tutuyorlar?

#Melih Altınok
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