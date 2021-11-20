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Binali Yıldırım: Cumhur İttifakı son yıllarda açık ara önde

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yirmi yılda genel ve yerel seçim ile referandum dahil 15 seçim yapmışız. Neredeyse her yıl seçim olmuş, sonuç ne? Sonuç AK Parti, Cumhur İttifakı son yıllarda açık ara önde" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Kasım 2021 23:34
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Binali Yıldırım: Cumhur İttifakı son yıllarda açık ara önde

Yıldırım, Bakır Evi Başöğretmen Salonu'nda partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin geçmişten bu yana seçimlerde gösterdiği başarılara değinen Yıldırım, "Zaman zaman muhalefet bloku hevesleniyor, umutlanıyor. Umut fakirin ekmeğidir. Bazı yaşanan mevsimsel sıkıntılar onlara biraz hareketlilik veriyor ve bir takım hayaller içerisine giriyorlar. Bu da makul, tabi ki olacak ancak şunu söyleyeyim. Yirmi yılda genel ve yerel seçim ile referandum dahil 15 seçim yapmışız. Neredeyse her yıl seçim olmuş, sonuç ne? Sonuç AK Parti, Cumhur İttifakı son yıllarda açık ara önde." diye konuştu.

Yıldırım, millete hizmet ederek insanların hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunun için yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük Türkiye'yi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birbirine yakınlaştırdık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Demir yollarının 150 yıllık makus talihini değiştirdik ve milletin gündemine taşıdık. Hızlı tren özlemini gerçeğe dönüştürdük. Bunlarla yetinmedik akıllı ağlarla, fiber ağlarla, internetle, bilişimle, akıllı telefonlarla yurdun dört bir yanını donattık. Şu korona süresince internet olmasaydı esnaf, tüccar, öğrenci nasıl işini yapacaktı, nasıl derslerine devam edecekti. Alışverişimizi nasıl yapacaktık? İşte bunlar bir vizyon ve geleceği görme işidir."

- "Şehir hastanelerinin verdiği hizmeti dünyanın en gelişmiş ülkeleri veremiyor"

Şehir hastanelerinin yeni tip koronavirüs sürecindeki önemine değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şehir hastaneleri için yemediğimiz dayak kalmadı. Niye yapıyorsunuz, kime peşkeş çekiyorsunuz, kimi zengin ediyorsunuz diye bizi yerden yere vuranlar oldu. Bu pandemi sürecinde, bu mikrobun yayılma sürecinde mahcup oldular ve şehir hastaneleri hayat kurtarmaya başladı. Şehir hastanelerinin verdiği hizmeti dünyanın en gelişmiş ülkeleri veremiyor. Bunlar bizim insanımızın hak ettiği şeyler. Sorunları torunlara bırakmayacağız daha fazlasını yapmamız lazım."

Yıldırım, Türkiye'nin gündeminde 80 yıldır konuşulan sorunları birer birer gündemden çıkardıklarını belirterek, "Terörü biz 1983'ten beri konuşuyoruz. Şimdi Türkiye'nin terör diye bir derdi var mı, gündeminde ön sıralarda var mı elbette yok. Güvenliğin, huzurun olmadığı bir yerde nasıl iş yapacaksınız? Erişemediğiniz yere nasıl gideceksiniz, nasıl yatırım yapacaksınız? Onun için Cumhurbaşkanımız boşuna söylemiyor, 'yol medeniyet, su medeniyet' diye. Elhamdülillah günlerimizi, ömrümüzü boşuna geçirmedik. Muhalefet laf üstüne laf koydukça bizler taş üstüne taş koyduk ve bütün hizmetleri milletimizin ayağına getirdik." dedi.

Yaşanan salgının tüm dünyayı derinden sarstığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi bu pandeminin getirdiği belirsizlik bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Bu yaşadığımız hayat pahalılığı, yaşadığımız bu ekonomideki dalgalanmalara mazeret olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek, bu bir durum tespiti. Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon denen bir şey bilmiyordu. Bugün Amerika'da enflasyon sıfırdan yüzde 7'ye çıkmış. Bu ne demek 7 kat artış. Bizde 10'lardan 20'ye çıkmış yani iki kat artış. İyi mi değil. Belirsizliği yönetemezsiniz. Hiçbir ülke belirsizliği yönetemez. Kriz yönetilir belirsizlik yönetilemez. Hepimizin umudu bu belanın bir an önce defolmasıdır."

#Binali Yıldırım# Erzincan#
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